انت الأن تتابع خبر وظيفة مميزة براتب مجزي…شركة سابك تعلن عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة سابك هي شركة عالمية رائدة في مجال الكيماويات ومقرها في مدينة الرياض عاصمة السعودية،وهي تعمل على تعزيز كفاية استهلاك الوقود في السيارات والطائرات،وقد أعلنت الشركة عن وجود بعض الوظائف الشاغرة بها لحملة درجة البكالوريوس،وذلك للعمل في مدينة الرياض والجبيل،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بوظائف شركة سابك في المملكة العربية السعودية.

وظائف شركة سابك السعودية

هناك بعض الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها الشركة وهي كالتالي:-

مهندس تخطيط المساعدة الفنية.

مهندس صيانة رئيسي.

مدير تطوير الفرص.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف شركة سابك

الهندسة.

المحاسبة والمالية.

اقتصاديات الأعمال.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة سابك السعودية

أعلنت الشركة أن التقديم في الوظائف الشاغرة بها متاح من اليوم وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب والتقديم يكون من خلال الخطوات التالية:-

١- الدخول إلى الموقع الرسمي للوظائف من هنا.

٢- الضغط على الوظيفة الملائمة لك.

٣- بعد ذلك الضغط على زر تقدم الآن.

٤- تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

٥- متابعة باقي إجراءات التسجيل في الوظيفة.