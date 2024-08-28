انت الأن تتابع خبر الريال السعودي يصل إلى القمة أمام العملات…تعرف على أسعار اليوم الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من النشوة والانتعاش تنتاب الريال السعودي هذه الفترة أمام العملات العربية والأجنبية،وكان هناك تراجع قد حدث الفترة الماضية في سعر الريال السعودي،إلا أنه عاد بقوة مرة أخرى ليسجل مستويات جيدة أمام العملات،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٤.١٨٦٥٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٢٣٢

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٩٦٨٣٥ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٥٤٩٨٧ ريال سعودي.

سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٣٠٦٥ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٧٠٨. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢١٦٣ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٥٠٢.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٨٩٢٣. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١١٠٢٢. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٤٧٢ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.٢٩٠٤٩ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٥٦١٦ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٤٧٦١ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٨٩١٦. ريال سعودي.