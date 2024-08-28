تراجع بسيط…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

انت الأن تتابع خبرتراجع بسيط…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع سعر الذهب في المملكة العربية السعودية في تعاملات اليوم عن سعر أمس بمقدار ريال سعودي،حيث سجل الذهب اليوم عيار ٢٤ سعر ٣٠٢.٤٠ ريال سعودي،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء ٢٨ أغسطس في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء ٢٨ أغسطس في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٠٢.٤٠ ريال سعودي و ٨٠.٦٤ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٧٧.٢٠ ريال سعودي و ٧٣.٩٢ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٦٤.٦٠ ريال سعودي و ٧٠.٥٦ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٢٦.٨٠ ريال سعودي و ٦٠.٤٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٧٦.٤٠ ريال سعودي و ٤٧.٠٤ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٤٠٥.٧٩ ريال سعودي و ٢٥٠٨.٢١ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٤٠٩.٥٤ ريال سعودي و ٢٥٠٩.٢١ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٣٢.٦٤ ريال سعودي و ٨٨.٧١ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٧٩٣.٨١ ريال سعودي ٢١١.٦٨ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٥٧٢.٥٠ ريال سعودي و ٤١٩.٣٣ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣١٠٨.٧١ ريال سعودي و ٨٢٨.٩٩ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦١٧٥.٠٩ ريال سعودي و ١٦٤٦.٦٩ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٥٤٠.١٩ ريال سعودي و ٦٧٧.٣٨ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٦٦١.١٥ ريال سعودي و ٧٠٩.٦٤ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٢٩٠٣.٠٨ ريال سعودي و ٧٧٤.١٥ دولار أميركي.