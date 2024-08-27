نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث الأرصاد: "البرق الراجع" ظاهرة اعتيادية في مناطق الأبراج الشاهقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد أن ما يتم تداوله بمسمى “البرق الراجع”، هو ظاهرة تعرف أرصاديًا بـ«Ground to Cloud Lightning» أو «البرق من الأرض للسحاب».

وأوضح متحدث "الأرصاد" عبر منصة «X» اليوم الثلاثاء، أن هذه الظاهرة تحدث غالبًا في الأبراج العالية عندما تتراكم بها الشحنات الموجبة وتلتقي بالشحنات السالبة في السحب المتكونة.

وأضاف: "ينتج عن هذا التفريغ الكهربائي مشهد مُلفت يبدو فيه البرق وكأنه يصعد إلى السماء، وهي ظاهرة اعتيادية ملاحظة في مناطق الأبراج الشاهقة".