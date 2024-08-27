نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيئة: مكة والباحة تسجلان أعلى كمية هطول أمطار بـ(22.4) ملم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجّلت منطقتا مكة المكرمة والباحة، أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعةً الماضية بـ (22.4) ملم في كلٍ من ميسان، وشدا بالمخواة، فيما سجّل حي النزهة بالباحة (19.8) ملم، ومطار الباحة بالعقيق (15.5) ملم، والعقيق (13.4) ملم، والباحة (12.2) ملم، وسجّل سد الليث في الليث بمكة المكرمة (8.4) ملم، والقنفذة (1.0) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت (55) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الاثنين 26 أغسطس، وحتى التاسعة صباح الثلاثاء 27 أغسطس 2024م؛ هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، تبوك، حائل، جازان، نجران، والباحة).

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير (16.0) ملم في عضاضة و(12.9) ملم في الشغف بأبها، و(11.0) ملم في خاط بالمجاردة، و(8.4) ملم في سراة عبيدة، وسجّلت منطقة جازان (11.0) ملم في بلغازي بالعيدابي، و(9.4) ملم في الفارس بالريث، و(5.6) في سدّ بيش، و(5.4) ملم في بيش، فيما سجّلت نجران (4.0) ملم في الحضن، و(1.7) ملم في حمى بثار، و(1.4) ملم في بئر عسكر، وسجّلت المدينة المنورة (0.9) ملم، وكل من تبوك وحائل (0.6) ملم في المعظم وتيماء، والغزالة.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكن زيارة الرابط التالي: bit.ly/3Mm7ICd.