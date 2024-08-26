انت الأن تتابع خبر اليك أفضل العطور في التخفيضات بمناسبة اليوم الوطني السعودي - عروض اليوم الوطني 94 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بمناسبة العيد الوطني السعودي 94 أطلقت متاجر العربية للعود تخفيضات رائعة على مجموعة واسعة من العطور. تقدم العربية للعود مجموعة من العروض المميزة التي تبدأ أسعارها من 94 ريالا، لتناسب كافة الميزانيات سواء كنت تبحث عن عطر جديد لنفسك أو ترغب في تقديم هدية مميزة.

عروض اليوم الوطني العربية للعود

تسعى العربية للعود خلال اليوم الوطني السعودي 94 إلى تقديم أفضل العروض على العطور، حيث تشمل التخفيضات مجموعة متنوعة من العطور بأسعار تبدأ من 94 ريالا وتصل إلى 194 ريالًا. إليك بعض العروض المتوفرة:

عطر 360 عبوة 100 مل بسعر 94 ريالا بدلا من 195 ريالا.

عطر "اونلي" (الخيارات: وايت، بينك، بلاك، بلو) عبوة 100 مل بسعر 94 ريالا بدلا من 295 ريالًا.

عطر أصالة المسك عبوة 100 مل بسعر 94 ريالا بدلا من 390 ريالا.

عطر الشعر عبوة 50 مل بسعر 94 ريالا بدلا من 220 ريالا.

عطر شالكي (الأبيض أو الوردي) عبوة 100 مل بسعر 94 ريالا بدلا من 296 ريالا.

عطر وودي المركز عبوة 100 مل بسعر 194 ريالا بدلا من 460 ريالا.

تخفيضات اليوم الوطني السعودي

تتيح العربية للعود للعملاء فرصة الاستفادة من التخفيضات سواء بزيارة المتجر أو من خلال الطلب أون لاين عبر الموقع الإلكتروني. تتضمن العروض أيضًا مجموعة من العطور المميزة بأسعار تتراوح بين 294 ريالا و394 ريالا، منها:

عطر بصمة أزرق عبوة 100 مل بسعر 294 ريالا بدلا من 574 ريالا.

مجموعة الوسام: عطر الوسام مع نوعين من الزيوت العطرية بسعر 294 ريالا بدلا من 574 ريالا.

دهن العود النادر بسعر 394 ريالا بدلا من 1200 ريالا.

مجموعة روز: 3 عطور بخاخ بسعر 294 ريالا بدلا من 857 ريالا.

طقم هدايا وودي كولكشين: 4 عبوات 50 مل بسعر 394 ريالا بدلا من 700 ريالا.

عروض إضافية بمناسبة اليوم الوطني

لا تفوت فرصة الاستفادة من التخفيضات الكبيرة على مجموعة أخرى من العطور المميزة، بما في ذلك:

عطر ديوان عبوة 100 مل بسعر 394 ريالا بدلا من 676 ريالا.

مجموعة عطور اونلي (4 قطع) بسعر 294 ريالا بدلا من 777 ريالا.

مسك روز عبوة 100 مل بسعر 194 ريالا بدلا من 473 ريالا.

عطر فارس العربية باللون الفضي عبوة 100 مل بسعر 194 ريالا بدلا من 476 ريالا.

عطر كلمات عبوة 50 مل بسعر 94 ريالا بدلاً من 210 ريالا.