انت الان تتابع خبر ما هي طريقة طلب لوحات المركبة عبر منصة أبشر 1446؟ المرور السعودي يجيب والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تبذل الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية مجهودات كبيرة لتطوير خدمات المرور، كما قامت بتقديم خدمات طلب لوحات المركبات بطريقة إلكترونية وبالاستعانة بمنصة أبشر بهدف توفير وقت ومجهود المواطنين، ولتيسير أمر الاستفادة من الخدمات الحكومية، ويتساءل البعض حول طريقة طلب لوحات المركبة عبر منصة أبشر وشروط هذه الخدمة وهو ما سنوضحه لكم.

طريقة طلب لوحات المركبة عبر منصة أبشر

تعمل الإدارة العامة للمرور على تيسير الخدمات الحكومية لكافة المواطنين وتخفيف الضغط على المكاتب الحكومية، لذلك أوضحت طريقة طلب لوحات المركبة عبر منصة أبشر، حيث ينبغي على المستخدم اتباع مجموعة من الخطوات كي يتم الطلب بشكل ناجح، وإليكم هذه الخطوات كالتالي:

أولاً ينبغي الانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الذهاب إلى البوابة الرئيسية ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم المرور والاسم.

تسجيل الدخول بشكل ناجح ثم تحديد خدمة إدارة المركبات من القائمة الموضحة أمامك.

حدد المركبة التي تريد طلب لوحات حديثة لها من بين المركبات المسجلة باسمك.

بعد ذلك قم بالانتقال إلى خيار استبدال لوحات المركبة.

النقر على مربع إرسال الطلب كي يتم فحصه من قبل الهيئات المختصة.

تحديد وسيلة الدفع التي تناسبك.

متطلبات نقل لوحة المركبات عبر أبشر

للحصول على خدمة نقل لوحات المركبات باستخدام منصة أبشر الإلكترونية، ينبغي استيفاء مجموعة من المعايير، والتي تتمثل في التالي: