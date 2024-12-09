رابط التسجيل في برنامج دعم المتعثرين ejar.sa والشروط اللازمة للحصول على الدعم

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الرياض - أحمد صلاح - قامت الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بإصدار رابط التسجيل في برنامج دعم المتعثرين ejar.sa، الذي يهدف إلى مساعدة الأفراد والعائلات المتعثرين في تسديد قيمة الإيجار الخاص بهم، لذلك ينبغي على الجميع التسجيل عبر منصة إيجار ومراعاة الشروط المحددة من قبل الجهات المسؤولة في البرنامج، حيث يستهدف بعض الفئات المعنية للتسجيل ويأتي البرنامج بالعديد من المزايا، نظراً لأنه يساهم في تخفيف العبء على جميع المتعثرين عن تسديد قيمة الإيجار الخاص بهم لذلك سوف نقوم بتوضيح كيفية التسجيل عبر المنصة وشروط الحصول على دعم إيجار بالتفصيل والدقة.

رابط التسجيل في برنامج دعم المتعثرين

أتاحت الحكومة السعودية إمكانية التسجيل في برنامج دعم المتعثرين، يلزم إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

الولوج إلى منصة إيجار.

الضغط على خانة دعم إيجار.

انشاء حساب جديد بالضغط على كلمة حسابي.

كتابة جميع البيانات الشخصية بشكل سليم في الخانات المخصصة.

كتابة كلمة السر وكلمة المرور والضغط على خانة التأكيد.

الضغط على زر تسجيل.

تدوين الطلب الخاص بالدعم.

إدخال جميع الأوراق المطلوبة والمستندات.

النقر على خانة إرسال الطلب.

شروط دعم الإيجار بالنسبة للمتعثرين

هناك مجموعة من الشروط التي تم تحديدها للحصول على الدعم المقدم، وتتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدم من الأشخاص ذات الدخل الشهري المحدود أو المنعدم.

أن يكون المتقدم غير قادر على العمل في حالة إذا كان أحد أفراد الأسرة بالسجن في حالة إذا كان العقد الخاص بالإيجار موثق.

إرفاق قرار الاستفادة عن طريق أمر قضائي خاص.

كيفية تحديد دعم الإيجار بالنسبة للمتعثرين

يتم تقديم الدعم الخاص إيجار بعد إحالة كافة أوراق الحالات المتعثرة إلى الجهات المسؤولة في القضاء التنفيذي، ويتم مراجعتها بشكل من الدقة لمعرفة استحقاق الحصول على الدعم أم لا وفقاً للشروط المحددة والمعلن عنها، ويتم تقديم الدعم خلال فترة 30 يوم فقط في حال استحقاق ذلك.