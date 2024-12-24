وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج اللبنانية كارمن شماس، فإنه قد يرافق مواليد برج الجوزاء خلال عام 2025 كوكب المشتري، والذي يُعدّ كوكب السعادة والحظ، وقد تصل لمواليد برج الجوزاء طاقات إيجابية خلال هذا العام بسبب المشتري.

توقعات كارمن شماس لمواليد برج الجوزاء 2025

توضح كارمن شماس أن كوكب المشتري سيكون متواجدًا ببرج الجوزاء من أول العام وحتى التاسع من شهر يونيو، خلال هذه الفترة سيتمتع مواليد برج الجوزاء بحظ جيد للغاية، خاصة أولئك الذين لم يكن حظهم جيدًا خلال عام 2024.

تضيف كارمن شماس أن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الجوزاء قد يكون هو عام السعادة والحظ والنجاح، وعلى من يريد أخذ خطوات واسعة في حياته أن يستغل هذا العام جيدًا، لأن التأثيرات المختلفة للكواكب ستكون إيجابية وستساعده، فمع انتقال المشتري إلى برج السرطان في التاسع من يونيو، سيستمر الحظ الجيد في مرافقة مواليد الجوزاء، أيضًا سيكون لوجود كوكب بلوتو في برج هوائي تأثيرات إيجابية على مواليد برج الجوزاء.

تتابع كارمن شماس، أن كل من يسعى تجاه أمر ما من مواليد برج الجوزاء، قد يتحقق له خلال هذا العام، الأشخاص الذين يدرسون بالجامعة قد يتخرجون منها خلال هذا العام، والباحثون عن فرصة عمل قد يعثرون على فرص مميزة، أيضًا من يرغبون في الزواج قد يتمكنون من تحقيق هذا خلال هذا العام. عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الجوزاء يمكن اعتباره عام التوفيق والازدهار والتغيير الجذري للأفضل، وقد يكون من أفضل الأعوام بالنسبة للجوزاء.