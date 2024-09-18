توقعات برج الحوت لشهر سبتمبر 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الحوت هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الحوت لشهر سبتمبر 2024

برج الحوت هذا شهر الحسم بالنسبة لك، ويحمل تغييراً أساسياً وجذرياً ومصيرياً بهذا العام. ربما تزعجك الأحداث مع الشمس وعطارد بالعذراء لذلك لا تغامر ولا تجازف حتى تختصر وتتجنب الكثير من القلق المتاعب، تراجع الكواكب ببرجك زحل ونبتون مع ولادة قمر بالعذراء وخسوف واكتمال قمر ببرجك.

أيضاً يحتم عليك الإصغاء لصوت العقل، فقد تضطر للدفاع عن نفسك، أو تحاول إغلاق ملف والتحرر من علاقة متعبة ربما تشتد المواجهات ببعض الأوقات بهذا الشهر، وتصادف أحداثاً وتفاصيل لا تروق لك، حاول عزيزي الحوت الحفاظ على ثوابتك ومواقعك، ولا تلجأ لأي نوع من أنواع المجازفات قد تحسم أمراً أو توقع على عقد جديد، أو تنهي عقد قائم، فكل أنواع الشراكات بهذا الشهر، سواء كانت مهنية أو عاطفية تتعرض لاختبارات حقيقية.

بنهاية الشهر وبتاريخ 18 يكتمل القمر ببرجك مع خسوف جزئي، ويشير لتغييرات مهمة بحياتك المهنية والشخصية فانتظر رداً أو قرار، من المفيد لك ألا تدخل مجالات أو علاقات لم تتعرف عليها عميقا، ومن المفيد أيضا الانتباه لوضعك النفسي،

كوكب المريخ يغادر الجوزاء الموقع الغير مناسب لك، وينتقل لموقع أكثر ملائمة وهو السرطان، ولكن هذا الموقع قد يجعلك مبذراً أكثر من اللزوم، وربما يجعلك تفرّط ببعض المال نتيجة لرغبة بالمتعة أو رغبة بالسفر أو رغبة بأوضاع مسلية أو ربما احتياجات عاطفية أو ربما أمور تخص اولاد هذه الفوضى تطال حتى المشاعر عزيزي الحوت قد تتراجع بهذا الشهر العلاقات والتفاهمات العائلية، وتحمل بعض المفاجآت أو سوء التواصل لك مع إخوة أو ربما مع اولاد أو ربما ظروف طارئة يتوجب عليك الاهتمام بها.

الوضع العاطفي الشخصي أكثر ارتياحاً، ولكن أنت مقبل على قرار نهائي، وربما تشير الزهرة ببرج الميزان لحسم علاقة رسمية بحياتك، سواء كانت سلبا أم إيجابا هناك فرص للارتباط الرسمي والجدي، ولكن أنت تفكر بعمق بالفرص وبمدى ملائمتها لظروفك قد لا يميل الخاليين منكم للالتزام الجدي بهذا الشهر؛ نظراَ لكثرة الضغوط والتي ستتحرر منها اعتبارا من تاريخ 23 بدخول الشمس لبرج الميزان لتهدأ الأجواء، وتصبح أكثر لطفا، فتأخذ قرار إما باستكمال علاقة أو حتى بإنهائها كما أنت مقبل على مناقشة وضع مالي مرتبط بالآخرين، وربما يشير لشراكة أو لدخل أو لأوضاع مالية تخص الشريك أو ربما لا أمور إلى علاقة بمال من شراكة، أو من تأمين أو ديون أو التزامات ولربما أمور متعلقة بميراث عائلي.

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