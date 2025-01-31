انت الأن تتابع خبر "شيل السكر من دماغك"...الوصفه اللي هتخلصك من السكر في الدم للأبد نبته جبارة بسعر التراب تخفض السكر التراكمي معجزة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكتشف باحثون صينيون نبتة الحنظل، المعروفة أيضًا بكمثرى البلسم، والتي أظهرت قدرة مذهلة في خفض مستويات السكر في الدم، هذا الاكتشاف يمثل أملًا جديدًا لمرضى السكري، حيث أظهرت الدراسات أن المواد القابلة للاستخلاص من هذا النبات تساعد في تقليل السكر التراكمي وتحسين عملية الأيض.

فوائد نبات الحنظل في علاج السكري

نبتة الحنظل تحتوي على مركبات تسمى “كوكوربيتان تريتوربينويدس”، والتي أظهرت فعالية في تحسين مستوى السكر في الدم، عند اختبار هذه المركبات على الخلايا العضلية والدهنية، وجد الباحثون أنها تعزز نشاط مستقبلات السكر في الدم (جلوت 4)، مما يساعد السكر على الانتقال إلى سطح الخلايا، هذا التأثير يعزز عملية الأيض ويسهم في تقليل مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

التجارب وأثرها على مستوى السكر في الدم