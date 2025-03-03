خاص "دوت الخليج": ثورة إطالة العمر.. كيف يُعيد العلم تعريف الشيخوخة؟

لطالما خشي الناس التقدم في السن. وقبل وقتٍ طويل من محاولة رجل الأعمال التكنولوجي برايان جونسون ضخ دم ابنه في محاولةٍ لوقف شيخوخته، أو بدء رجل الأعمال بيتر ديامانديس الخضوع لتبادل بلازما الدم بشكلٍ منتظم كجزءٍ من نظام رعاية صحية مُكلف بأمل "إطالة عمره"، كان لويس الثالث عشر ملك فرنسا والبابا إنوسنت الثامن والطبيب الفرنسي شارل إدوارد براون سيكار مشغولين بمحاولة "تجديد" أنفسهم.

ولربما كان المغني العالمي مايكل جاكسون، هو أكبر مثال في وقتنا الحالي وقبل محاولات جونسون وديامانديس العيش لما لا نهاية حسب نظرهم، على رغبة الإنسان في مكافحة الشيخوخة والعيش لمدة 150 عامًا على سبيل المثال. وقد عُثر على "الغرفة الزجاجية" الخاصة التي دأب نجم البوب الراحل مايكل جاكسون على النوم فيها لبعض الأوقات، أملًا في تسريع الشفاء من الحروق بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقد لجأ جاكسون إلى غرفة الأوكسجين الزجاجية، للحد من زحف الشيخوخة على جسمه؛ واشترى النجم العالمي الذي أحاطت الشائعات حياته الجهاز (الغرفة) سنة 1994، بعدما ساعدته في التعافي من الحروق من الدرجة الثالثة التي أصابته خلال تصوير إعلانٍ لصالح أحد المشروبات الغازية باستخدام الألعاب النارية.

لا شك أن الاهتمام العام بـ "الشيخوخة" و"إطالة العمر" قد بلغ ذروته على الإطلاق. إلا أن التاريخ يؤكد لنا، أن البشر لطالما كانوا مفتونين منذ وقتٍ طويل بإطالة العمر، ويعود تاريخ ذلك إلى الأساطير التوراتية حول أعمارٍ غير عادية وإكسير الخلود.

ومع حلول مطلع القرن العشرين، شهد عددٌ من التحسينات في الصحة العامة، وخاصةً النظام الصحي عالي الجودة واللقاحات والمضادات الحيوية، ارتفاعًا كبيرًا في متوسط العمر المتوقع.

الدكتور نصر الجعفري المدير الطبي لعيادات مجموعة DNA الصحية

تعابير مثل "إطالة العمر" و"الشيخوخة الصحية" تتقاطع وتفترق بشكلٍ كبير؛ فما دوت الخليج مُحددات كل منهما؟ هذا ما يجيبنا عليه الدكتور نصر الجعفري، المدير الطبي لعيادات مجموعة DNA الصحية، بالإضافة إلى كيفية عمل العلم في الوقت الحالي على إعادة تعريف الشيخوخة فيما يُشبه ثورة إطالة العمر.

إطالة العمر الصحي

كمجتمعٍ عالمي، وفي المتوسط؛ أضفنا 20 عامًا إضافية من متوسط العمر المتوقع منذ عام 1960. وحتى تسعينيات القرن العشرين، أصبح "العيش لفترةٍ أطول" مرتبطًا بالنظام الغذائي واللياقة البدنية والمُكملات الغذائية.

ثم جاء التحول الثقافي الكبير من مجرد "العيش لفترةٍ أطول" إلى علم عمر الإنسان وطول العمر، والذي يمكن القول إنه يعود إلى عام 1993؛ الورقة البحثية الرائدة التي كتبها كينون وآخرون. حيث اكتشف الباحثون أن طفرةً جينية واحدة، قد تُضاعف عمر الديدان الخيطية، مما أثار دراسةً مُكثفة للبيولوجيا الجزيئية للشيخوخة. وقد أدت هذه النتائج لاكتشاف أن نظام إشاراتٍ هرمونية محفوظ تطوريًا يتحكم في الشيخوخة لدى الحيوانات في جميع أنحاء مملكة الحيوان، بما في ذلك البشر.

حتى هذه النقطة، كانت بيولوجيا العيش لمدةٍ أطول وتحسين متوسط العمر المتوقع تأتي إلى حدٍ كبير من تحسين البقاء على قيد الحياة في جميع الأعمار، من خلال الحد من الوفيات المرتبطة بالمرض.

قد تصل البشرية إلى حدود إطالة العمر الممكنة من خلال علاج الأمراض المزمنة

على الرغم من أن متوسط العمر المتوقع قد زاد وإن كان بمعدل أبطأ، إلا أن الحد الأقصى لعمر الحياة قد ركد، وانخفض تباين العمر. وهذا يعني معًا أنه وعلى الرغم من أن متوسط العمر المتوقع باات أطول، فإن العمر عند الوفاة قد تمَ ضغطه في نافذةٍ زمنية أقصر - في الأساس، نحن جميعًا نقترب من الحد الأقصى ونعيش - في المتوسط - عشر سنواتٍ أخرى في صحةٍ متوسطة أو سيئة.

بعبارةٍ أخرى، لم ننجح إلى حدٍ كبير في إطالة عمر الحياة الصحية، وهو محورٌ أساسي لعلم طول العمر.

الهدف من إطالة العمر هو التمتع بشيخوخة صحية خالية من الأمراض المزمنة

لا تهدف عيادة إطالة العمر الحقيقية إلى زيادة العمر فحسب، بل أيضًا إلى تحسين جودة الحياة

تتجاوز عيادات إطالة العمر مثل DNA Heath الرعاية الصحية التقليدية، من خلال التركيز على التدخلات الاستباقية والشخصية والمدعومة علميًا لإطالة العمر والصحة. نتعامل مع الشيخوخة كمرضٍ، أو بالتأكيد أحد أكبر عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المرتبطة بالوفاة. إذا لم يكن من الممكن عكسها، فسنبذل قصارى جهدنا لإبطائها، وتتَبع المؤشرات الحيوية مثل العمر البيولوجي (كم يبلغ عمر جسمكِ على المستوى الخلوي). وتتوافق ساعاتنا البيولوجية - القائمة على خوارزميات وراثية مُعقدة - بشكلٍ جيد مع معدل الوفيات ومقاييس العمر الصحي.

يُطبَق الأطباء في DNA Heath التطورات الحديثة في التكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة والطب القائم على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل طول العمر هدفًا يمكن تحقيقه وليس مجرد مفهوم. وتتيح لنا الاختبارات الشاملة للمؤشرات الحيوية التي تغطي علم الجينوم وعلم الأيض وعلم الميكروبيوم، تخصيص العلاجات الفردية الخاصة بدلًا من تقديم حلولٍ تناسب الجميع.

يتم استخدام لوحات معلوماتٍ صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن المرضى من عرض المؤشرات الحيوية للشيخوخة وتوصيات نمط الحياة واتجاهات الصحة بمرور الوقت. ويتم تعزيز ذلك من خلال المراقبة المستمرة وعن طريق الأجهزة القابلة للارتداء أو أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM) لتتَبع الصحة في الوقت الفعلي.

يُوفر مفهوم Chi Room الخاص ب DNA Heath ، والواقع في قلب المنطقة الثقافية في دبي، طول العمر العاطفي والنفسي؛ من خلال برامج التأمل واليقظة والقدرة على التكيَف مع الإجهاد. فيما تُعتبر العلاجات التجديدية مثل الخلايا الجذعية والببتيدات والجُسيمات الخارجية من بين التدخلات الأكثر وعدًا في علم إطالة العمر، مع إصلاح الأنسجة وتعديل المناعة والقدرة على تقليل الالتهاب، مما يُظهر إمكاناتٍ قوية لتحسين الصحة.

تقليل مخاطر الوفاة باتباع نمطٍ حياتي وغذائي صحي يُطيل في العمر بلا شك

لقد عمل وادي السليكون، والقراصنة البيولوجيون، وشخصيات مثل ديفيد سينكلير، وبيتر أتيا، وأوبري دي جراي، على الترويج لإطالة العمر باعتباره مسعى استباقيًا مدفوعًا بالعلم

هناك تمييزٌ مهم بين شركات القرصنة البيولوجية التي تدفع بالعلوم الزائفة والعيادات التي تسعى إلى علم الشيخوخة. وتشير القرصنة البيولوجية إلى وجود طرقٍ مُختصرة للصحة وطول العمر، وتُغذَي فكرةً مفادها أن الأفراد يمكنهم تحسين الصحة والأداء وعمر الإنسان من خلال تبنَي مجموعةً من التدخلات التجريبية والباطنية والمُكلفة غالبًا، من المُكملات الغذائية التي لا تحتاج إلى وصفةٍ طبية إلى مجموعةٍ من الأجهزة القابلة للارتداء. وهذا يُسلَط الضوء على منطقةٍ رمادية ضخمة في هذا المجال الآن فيما يتعلق بما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، وسوف يكون من الصعب العثور على خبيرٍ في الشيخوخة يمكنه حقًا تحديد مكان وجود هذا الخط.

على الرغم من الاعتقاد السائد، ليس لدينا دليلٌ قاطع على أننا نمتلك حاليًا القدرة على تغيير معدل الوفيات المرتبطة بالشيخوخة - وهو تمييزٌ بالغ الأهمية مع وصول البشرية إلى متوسط عمرٍ متوقع أكثر تقدمًا. هناك حدٌ أقصى لعمر كل الكائنات الحية، وهو ما تُحدَده بيولوجيا الشيخوخة نفسها.

بكلماتٍ أخرى، من دون تدخلاتٍ متطورة تتحدى أساسيات علم الأحياء المتعلق بالشيخوخة؛ يظل تصور البشر أن يعيشوا حتى سن 150 عامًا أمرًا خياليًا، ولكن الباب لا يزال مفتوحًا للتقدم في المستقبل. وعلى الرغم من تعقيد البشر، فمن المرجح أن تظهر بعد بضعة عقودٍ من الآن علاجاتٌ جديدة قادرة على تعديل المعدل البيولوجي للشيخوخة بطريقةٍ تساعدنا على العيش لفترةٍ أطول وأفضل بكثير، بطرقٍ لم نكن لنتصورها اليوم. نستخدمُ بالفعل عقاقير وقائية من الشيخوخة مثل راباميسين، والتي أثبتت زيادةً في متوسط العمر الإجمالي عبر أنواعٍ متعددة تمَ اختبارها، فضلًا عن زيادةٍ إجمالية في متوسط البقاء على قيد الحياة.

ما دوت الخليج المكاسب المترتبة على استهداف الشيخوخة نفسها مقارنةً بالجهود المبذولة للقضاء على أمراضٍ

معينة؟

نمط الحياة الصحي غير مكلف ويساعد على إطالة العمر الصحي

وفقًا لمقالٍ في مجلة Nature Aging، فإن تباطؤ الشيخوخة الذي يزيد من متوسط العمر المتوقع بعامٍ واحد يساوي 38 تريليون دولار أميركي. ولا يزال أفضل رهان لدينا للحدَ من مخاطر الوفاة هو ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الجيد، والحصول على نومٍ جيد، مع متابعة الصحة تحت إشراف طبيب طول العمر الجيد والمختص.

في الخلاصة؛ فإن رغبة الإنسان الدفينة في العيش لوقتٍ أطول والتمتع بالشباب، لم تعد مجرد رغبةٍ بل يعمل الطب الحديث على تحقيقها من خلال الممارسات الطبية المتطورة. إلا أن إطالة العمر لا تعني فقط إطالة السنوات التي يعيشها الإنسان، بل إطالة أمد الشيخوخة الصحية التي يمكنه من خلالها الاستمتاع بحياته دون مشكلاتٍ صحية كبيرة.

وإطالة العمر كما يقول الخبراء، مكلفةٌ للغاية؛ لذا يبقى خيار نمط الحياة الصحي هو الأفضل والأقل تكلفة، لضمان إطالة العمر وتقليل مخاطر الوفاة بسبب الأمراض المزمنة. لذا احرصي عزيزتي على الأكل الصحي، والرياضة بانتظام، نامي جيدًا وقلَلي التوتر في حياتكِ وتشاوري مع طبيبكِ لإطلاعه على كافة متغيرات حياتكِ، بغية مساعدتكِ على العيش الصحي لسنواتٍ أطول.