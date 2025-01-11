تطويل الشعر 2 سم.. الخلطة السريه الهندية تطويل وتكثيف جنوني للشعر القصير ووقف التساقط نهائيا

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رياض - احمد صلاح - الخلطة السرية الهندية تطويل وتكثيف جنوني للشعر القصير من الوصفات التي ترغب كل سيدة في معرفتها، يظهر الهنود دائماً بشعر طويل ولامع وناعم ومميز للغاية، وتحلم كل فتاة في الحصول على شعر مثل هذا الشعر، لذلك ازداد بحث بعض الفتيات عن طريقة هندية طبيعية لفرد الشعر وتطويله وتكثيفه، على أن تكون هذه الطريقة ذات نتائج فعالة وقامت بتجربتها بعض السيدات، وهذه الطرق مناسبة للسيدات الذي يعانون من مشاكل في الشعر، مثل الترقق والتساقط وغيرها من المشكلات الأخرى، وتساعد هذه الوصفات في اعطائك شعر طويل وكثيف للغاية.

وصفات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه

هناك العديد من الوصفات الطبيعية الهندية التي تستخدم في إطالة الشعر وتكثيفه، وتعتمد هذه الوصفات في مكوناتها على بعض المواد الطبيعية مثل: الاشواجندا والحلبة و الشيكاكاي والبراهمي وغيرها، ونذكر لكم بعض الوصفات الهندية لتطويل الشعر وتكثيفه من خلال التالي:

وصفة الحلبة لتطويل الشعر

الحلبة من المواد الطبيعية التي تساعد في علاج الشعر بشكل كبير، ويمكن أن تستخدم الحلبة بمفردها، ويمكن إضافتها إلى بعض المكونات الأخرى،

ونذكر لكم وصفة الحلبة لتطويل الشعر من خلال التالي:

يمكنك إضافة ثلاث ملاعق من بذور الحلبة في محضر الطعام حتى تتحول إلي مسحوق ناعم، وبعد ذلك نضيف إليها ثلاث ملاعق من الماء.

نقلب المكونات جيداً.

نفرد ماسك الحلبة بالماء على الشعر.

يترك الماسك على الشعر لمدة 20 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الدافئ و بغسول مناسب للشعر.

وصفة الحلبة والاملأ لتطويل الشعر

نذكر لكم طريقة عمل وصفة الحنة والاملأ لتطويل الشعر من خلال التالي:

نقوم بخلط كميات متساوية من الحلبة والحناء والاملأ مع بعضهما البعض.

نضيف الى الخليط كمية بسيطة من اللبن الرائب.

نقوم بفرد الماسك على الشعر.

نترك الماسك لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

يغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو المناسب.

وصفة البرنجراح لتطويل الشعر وتكثيفه

نذكر لكم طريقة عمل وصفة البرنجراح لتطويل الشعر وتكثيفه من خلال التالي:

نقوم بطحن كمية قليلة من أوراق البرنجراح مع القليل من الماء.

نقوم بوضع الخليط على فروة الرأس.

نترك الخليط على الفروة لمدة 20 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر.

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يسأل العديد من الأشخاص عن أهم الوصفات الطبيعية التي يمكن تطبيقها على الشعر لتطويله.