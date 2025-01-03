انت الأن تتابع خبر كريم لبان الذكر الجبار.. وصفة رهيبة للتفتيح والقضاء على التجاعيد لبشرة أصغر عشر سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم لبان الذكر والنشا أحد أفضل الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة، فلها فوائد عديدة، حيث تعد التجاعيد من المشكلات التي تأذى أغلب النساء وتسبب لهم الحرج، فهي أحد علامات تقدم السن، لذا نقدم لكِ سيدتي في هذا المقال الكريم السحري من مكونات طبيعية مائة بالمائة للتخلص من التجاعيد والبثور والهالات حول العين وأثار الإرهاق والتعب على الوجه، بدون الحاجة لشراء كريمات ومستحضرات تجميل بأسعار باهظة ومكلفة.

كريم لبان الذكر والنشا

لبان دكر أو يطلق علية لبان مر أو علكة مرة وهو مختلف عن الصمغ العربي، ومكونات الكريم سهلة.

المكونات

ملعقة من نشا الذرة.

ملعقة من الحليب الباودر.

ثلاث ملاعق من منقوع لبان الذكر لمدة ليلة كاملة.

لبان الذكر للوجه

نقوم بوضع معلقة كبيرة من لبان ذكر في علبة كريم معقمة معدنية أو زجاجية، أو في برطمان زجاجي ونضع ماء مغلي، ثم نغلق العلبة جيدا ونتركها لمدة أثني عشر ساعة حتى يتحول الماء إلى اللون الأبيض.

نحضر برطمان ونقوم بخلط مقدار متساوي من النشا ومن الحليب الباودر معاً جيداً، ثم نقوم بمزج الخليط بثلاث ملاعق من اللبان الذي قمنا بأعداده سلفاً.

نبدأ بالتقليب حتى يعطى قوام متجانس، ثم نقوم بوضعه في حمام ماء ساخن لمدة خمس دقائق، مع التقليب حتى يصبح قوام الخليط كريمي نرفعه مباشره من حمام الماء الساخن حتى لا يتكتل الكريم، نضع الخليط في الثلاجة وهكذا يكون جاهز للاستعمال.

تجربتي مع لبان الذكر للوجه

الكريم به عدة مكونات مفيدة جداً للبشرة، فهو غنى بالكولاجين ومضادات الأكسدة مما يعطى البشرة نضارة ويخفى التجاعيد وأثار الحبوب والبثور، والنشا والحليب البودر يخفى الهالات السوداء وتصبغ الجلد وأثار الشمس من الوجه، والمزيج في كريم لبان الذكر والنشا يعطى نقاء ونضارة للبشرة.

منقوع لبان الذكر