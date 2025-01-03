انت الأن تتابع خبر "أقوى وصفة سحرية لتبيض الوجه واليدين والقدمين".. وإزالة سواد الشمس والقضاء على حب الشباب والهالات السوداء وتوحيد لون الجسم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنتِ ترغبين في الحصول على يديكِ وقدميكِ فاتحتين وناعمتين، مع التخلص من التشققات، إليكِ بعض الوصفات الفعالة التي يمكنكِ تطبيقها بانتظام من المهم أن تعلمي أن عملية التبييض لا تقتصر على استخدام مواد مبيضة فقط، بل إن الترطيب الجيد للجلد يعد خطوة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة فإهمال الترطيب يؤدي إلى جفاف الجلد، مما يعزز التشققات والخشونة وقد يسبب اسمرارًا.

وصفة الليمون للتفتيح

يعد الليمون من أقوى المبيضات الطبيعية بفضل احتوائه على حمض الستريك وفيتامين C، مما يساعد في تقشير البشرة وتفتيحها.

قومي بتطبيق عصير الليمون على يديكِ أو قدميكِ واتركيه لمدة نصف ساعة.

ثم اشطفي المنطقة بالماء الفاتر، ولا تنسي ترطيب الجلد مباشرة بعد ذلك.

كرري هذه الوصفة بشكل يومي أو يومًا بعد يوم.

وصفة الزبادي للتفتيح

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال.

ضعي الزبادي على يديكِ أو قدميكِ، ويمكنكِ إضافة بضع قطرات من عصير الليمون لتعزيز تأثيره.

اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

رطبي الجلد جيدًا باستخدام كريم مرطب مثل جليسوليد أو زيت الزيتون.

كرري الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الكركم والليمون للتبييض

الكركم يحتوي على مركب الكركمين الذي يقلل من إنتاج الميلانين المسؤول عن اسمرار البشرة.

امزجي ملعقتين كبيرتين من الكركم مع ملعقتين من الحليب السائل وعدد قليل من قطرات الليمون.

قومي بغسل يديكِ أو قدميكِ جيدا ثم ضعي المزيج عليها واتركيه لمدة ساعة.

بعد مرور الوقت، اشطفي المنطقة بالماء الفاتر، ولا تنسي ترطيب الجلد جيدًا.

تقشير اليدين والقدمين