انت الأن تتابع خبر رطبي بشرتك بمكونات طبيعية أمنة .. اعملي غسول الشوفان الطبيعي للبشرة في البيت النتيجة هتبهرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشوفان هو أحد المكونات الطبيعية المميزة التي تقدم فوائد مذهلة للبشرة، فهو غني بالمعادن والفيتامينات التي تغذي البشرة وترطبها بعمق، ويتميز بقدرته على تهدئة الالتهابات وتنظيف المسام بلطف، مما يجعله خيارًا مثاليًا لجميع أنواع البشرة، وخاصة البشرة الحساسة والجافة، واستخدام غسول الشوفان الطبيعي يعزز نضارة البشرة ويحافظ على صحتها، دون الحاجة إلى المنتجات الكيميائية الضارة، لذا فيما يلي سنتعرف على طريقة تحضير غسول الشوفان السحري للعناية بالبشرة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

مكونات عمل غسول الشوفان للبشرة

2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

1/4 كوب ماء دافئ (أو ماء الورد للحصول على فوائد إضافية).

2-3 قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي.

طريقة التحضير:

إذا كنتِ تستخدمين الشوفان العادي، قومي بطحنه في الخلاط أو مطحنة القهوة حتى يصبح ناعمًا كالبودرة.

في وعاء صغير، أضيفي الشوفان المطحون إلى الماء الدافئ أو ماء الورد، وقلبي حتى يتحول إلى معجون.

أضيفي العسل وزيت اللافندر وامزجي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

إذا كان الخليط سميكًا جدًا، أضيفي قليلًا من الماء حتى يصبح القوام مثاليًا للاستخدام كغسول.

طريقة الاستخدام:

اغسلي وجهك بالماء الفاتر لإزالة الشوائب السطحية.

خذي كمية صغيرة من غسول الشوفان ووزعيها على بشرتك بلطف بحركات دائرية، مع التركيز على المناطق التي تحتاج إلى تنظيف عميق.

اتركي الغسول على البشرة لمدة 2-3 دقائق ليعمل على تهدئتها وترطيبها.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف باستخدام منشفة نظيفة.

بعد استخدام الغسول، قومي بترطيب بشرتك باستخدام كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

استخدمي الغسول يوميًا أو 3 مرات في الأسبوع حسب احتياجات بشرتك.

احفظي الغسول في الثلاجة إذا كنتِ قد أعددتِ كمية كبيرة، واستخدميه خلال 3 أيام.

فوائد الشوفان للبشرة