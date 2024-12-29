مليان فوائد بالملايين.. فوائد لاتحصي في اللب السوري عند اكله بهذه الطريقة الفعالة جدا.. كنز مهدور حقه

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رياض - احمد صلاح - اللب السوري، المعروف أيضًا ببذور دوار الشمس، يُعد واحدًا من أكثر الوجبات الخفيفة التي تحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم لكن ما يميز هذه الوجبة الخفيفة ليس فقط طعمها اللذيذ، بل الفوائد الصحية العديدة التي يمكن أن تحصل عليها إذا أضفتها إلى نظامك الغذائي ستلاحظ تغيرًا كبيرًا في صحتك، بدءًا من زيادة نشاطك اليومي وصولًا إلى تعزيز صحة العظام والقلب. في هذا المقال، سنستعرض أبرز الفوائد الصحية لللب السوري وكيف يمكن أن يساهم في تحسين جودة حياتك.

دعم صحة القلب

اللب السوري يُعد من المصادر الرائعة للأحماض الدهنية غير المشبعة، خاصة الأوميغا-3، التي تلعب دورًا كبيرًا في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الجسم هذا يساعد في حماية القلب من الأمراض المختلفة، ويعزز صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات

تحتوي بذور دوار الشمس على كميات وفيرة من فيتامين E والمغنيسيوم، وهما عنصران لهما تأثير قوي في تقليل الالتهابات بالجسم هذا التأثير المضاد للالتهابات يساهم في تقوية جهاز المناعة، مما يحمي الجسم من الأمراض المزمنة ويعزز الصحة العامة.

تحسين صحة البشرة