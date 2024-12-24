انت الأن تتابع خبر وداعاً لمستحضرات التجميل.. خلطة تفتيح البشرة كريمات مصنوعة في المنزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلطة تفتيح البشرة كريمات طبيعية مصنوعة في المنزل في وقت قياسي هي الحل المثالي والأفضل للتخلص من جميع مشاكل البشرة والتي قد زادت خلال الفترة الأخيرة بسبب عوامل الجو المختلفة فمع زيادة نسبة الأتربة والأشعة الضارة تتأثر البشرة فيظهر بها الكلف أو النمش كما يظهر بها الهالات السوداء، وهناك خلطة كريمات تبيض للعروس أو كريمات تبييض البشرة السمراء يتم إعدادها في المنزل في وقت بسيط، ويمكن استخدام كريم لتفتيح البشرة الجافة ثلاث مرات أسبوعيًا.

أفضل خلطة تفتيح البشرة كريمات

البشرة النقية هي الحلم الذي تحلم به العديد من الفتيات في الوطن العربي، فمع قدم القدرة للذهاب إلى مراكز التجميل المختلفة أو الحصول على كريم تفتيح البشرة من الصيدلية يزداد الإقبال على الحصول على خلطة تفتيح البشرة كريمات منزلية، وهي عبارة عن مكونات طبيعية توضع مع بعضها ثم توضع على البشرة، وهناك وصفات كثيرة تناسب جميع أنواع البشرة ولكن أخرى تتناسب فقط مع أنواع معينة.

خلطة كريمات لتفتيح البشرة الدهنية

البشرة الدهنية لها العديد من المشاكل إذ أنها أحد أكثر أنواع البشرة التي يظهر بها الهالات السوداء وأيضًا البثور السوداء لذا فهي تحتاج إلى عناية كبيرة، ويمكن استخدام خلطة كريمات تبيض بدون كرتزون

من خلال الخطوات التالية:

يتم توفير ملعقتين من اللوز المطحون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة أخرى من زيت الزيتون.

ثم ملعقة من العسل الأبيض.

تضاف كافة المكونات

مع بعضها البعض من أجل تفتيح البشرة السمراء في أسبوع ويتم تكرارها مرتين على الأقل، وهي مناسبة لأصحاب البشرة الدهنية والحساسة إذ أن كافة المكونات طبيعية ولا تسبب أضرار أو التهابات في الجلد.

وصفة التفاح لتبييض الوجه

عند توفير ملعقتين من التفاح المهروس مع ملعقة من العسل الأسود سيكون لدينا أفضل الوصفات الطبيعية لتبييض الوجه الدهني أو البشرة الجافة، وهذه الوصفة تستخدم أربع مرات في الأسبوع فقط وفي كل مرة يتم تركها على البشرة لمدة نصف ساعة على الأقل، فزيادة المدة لا يضر للبشرة لأنها خالية من المكونات التي تهيج البشرة، وتزيد من احمرار الجلد.

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