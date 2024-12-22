خسّت 13 كيلو في 13 يوماً .. ياسمين عبدالعزيز تكشف عن طعام بسيط مفعولة جهنمي متوفر في كل مطبخ يسد الشهية وينقص الوزن.خسّت 13 كيلو في 13 يوماً .. ياسمين عبدالعزيز تكشف عن طعام بسيط موجود في كل مطبخ يسد الشهية وينقص الوزن!!

انت الأن تتابع خبر خسّت 13 كيلو في 13 يوماً .. ياسمين عبدالعزيز تكشف عن طعام بسيط موجود في كل مطبخ يسد الشهية وينقص الوزن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن تجربتها المذهلة في فقدان الوزن حيث استطاعت خسارة 13 كيلوغرام في 13 يوماً فقط بفضل طعام بسيط موجود في كل مطبخ وأكدت ياسمين أن السر يكمن في استخدام سلطة خل التفاح التي أصبحت جزءاً أساسياً من نظامها الغذائي.

سر خسارة الوزن سلطة خل التفاح

أوضحت ياسمين عبدالعزيز أنها كانت تتناول طبق من سلطة خل التفاح قبل أي وجبة رئيسية، مما ساعدها على تقليل شهية الطعام وتجنب الإفراط في الأكل اعتمدت أيضا على تناول الخضروات بشكل رئيسي في جميع وجباتها، نظرا لما تحتويه من ألياف تعزز الشعور بالشبع وتساعد في تقليل الجوع كما استبدلت السكريات والكربوهيدرات بالتفاح الأخضر كوجبة خفيفة وبديل للسكريات المصنعة، وزادت من شرب الشاي الأخضر الذي يعرف بفوائده الصحية وفعاليته في إنقاص الوزن.

فوائد خل التفاح

تشير الدكتورة آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة، إلى أن خل التفاح يحتوي على خصائص طبيعية تساعد في حرق الدهون، خاصة تلك المتراكمة في منطقة البطن والأرداف. واعتبرته من أهم الوصفات للتخلص من الوزن الزائد والحفاظ على الرشاقة.

طريقة استخدام خل التفاح