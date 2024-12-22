انت الأن تتابع خبر جوزك هيشوفك ملكة جمال..!! ضعي زيت القرنفل وزيت الزيتون على هذه المنطقه يوميا وهتشوفي نتيجة مذهلة ما كانتش على البال ابدا..!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلم كل امرأة بأن تكون في أفضل حالاتها وأن تحظى بإعجاب زوجها دائما وبما أن الجمال الطبيعي يعكس الثقة بالنفس، نقدم لك وصفة طبيعية فعالة تجمع بين زيت الزيتون والقرنفل للحصول على نتائج مذهلة تعيد إليك الإشراقة والجاذبية.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل

زيت الزيتون معروف بخصائصه المرطبة والمغذية للبشرة، فهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تحافظ على نعومة الجلد وتمنحه مظهرا صحيا.

القرنفل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة، ويعمل على تحسين الدورة الدموية، مما يساعد في تجديد خلايا البشرة وشدها بشكل طبيعي.

الطريقة السحرية لتحضير الخلطة

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل المطحون أو 4-5 حبات من القرنفل.

التحضير:

إذا كنت تستخدمين القرنفل الصحيح، قومي بنقعه في زيت الزيتون لمدة 24 ساعة حتى تتشبع الزيوت بخصائص القرنفل.

إذا كنت تفضلين مسحوق القرنفل، اخلطيه مباشرة مع زيت الزيتون حتى يتجانس الخليط.

دلكي المنطقة المرغوبة بحركات دائرية لطيفة باستخدام الخليط لمدة 5-10 دقائق يوميًا.

يفضل تطبيق الوصفة على بشرة نظيفة لضمان امتصاص أفضل.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

النتائج المذهلة التي ستحصلين عليها: