انت الأن تتابع خبر انسي الشيب من النهاردة!!... وصفة طبيعية تقضي على الشيب نهائيًا منذ اول استخدام... بدون اي مواد كيميائية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشيب والشعر الابيض واحدة من المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الافراد في مختلف الاعمار، حيث ان بدأ ظهور الشعر الابيض في الرأس يدل على التقدم في العمر بشكل كبير، ومن الجدير بالذكر ان هناك الكثير من الشباب الذين يعانون من تواجد الشعر الابيض بشكل كبير نتيجةً للكثير من الضغوطات ونتيجةً للتوتر الذي يؤدي إلى بدأ ظهور الشعر الابيض في الرأس، ويعتبر الحل الاول لتلك المشكلة هو صبغ الشعر بالمواد الكميائية، لكن في حالة اللجوء إلى هذا الحل فإنه سوف يؤدي إلى تلف الشعر وحرقة والزيادة من الكمية الخاصة بالشعر الابيض الموجودة ايضًا، لكن هناك حل طبيعي يسهم في علاج مشكلة الشعر الابيض المتواجد في الرأس وهو الحناء

مكونات وصفة القضاء على الشيب

خمس ملاعق من الحناء.

ملعقتين من الشاي الاسود.

ملعقتين من البن.

خمس ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ماء دافئ.

طريقة عمل وصفة القضاء على الشيب