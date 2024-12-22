انت الأن تتابع خبر جبتلك الخلاصه وعن تجربة!!.. بملعقة ملح اعملي اقوي خلطة لازالة شعر الوجه والجسم كله حتبقي شمعة منورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إزالة الشعر وتفتيح البشرة من أكثر المشكلات التي تؤرق السيدات، وخاصةً في المناطق الداكنة، بدلاً من استخدام المنتجات الكيميائية، يمكنكِ اللجوء إلى وصفات طبيعية آمنة وفعّالة تجمع بين إزالة الشعر وتفتيح البشرة، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، في هذا المقال، نقدم لكِ وصفة رائعة تساعدكِ على التخلص من الشعر الزائد وتفتيح البشرة في وقت واحد..

مكونات الوصفة

1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من الدقيق (أو الطحين).

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الترمس المطحون (أو الحمص المطحون).

طريقة التحضير

في وعاء عميق، قومي بخلط النشا والدقيق جيدًا حتى يتجانسا.

أضيفي البيكنج باودر واستمري في المزج حتى يصبح الخليط متجانسًا.

أضيفي عصير الليمون وماء الورد تدريجيًا مع التقليب حتى تحصلي على خليط كريمي وسهل التطبيق.

أخيرًا، أضيفي مسحوق الترمس أو الحمص واخلطي جيدًا حتى يصبح القوام متجانسًا.

طريقة الاستخدام

نظفي المنطقة المراد إزالة الشعر منها جيدًا وجففيها بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

قومي بتوزيع الخليط على البشرة باستخدام أطراف أصابعك، مع تجنب المناطق الحساسة مثل العينين.

اتركي الخليط يجف تمامًا لمدة 30 دقيقة.

افركي الخليط بلطف عكس اتجاه نمو الشعر باستخدام حركات دائرية، ستلاحظين سقوط الشعر بسهولة.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، ثم بالماء البارد لإغلاق المسام.

وصفة إضافية لتثبيط نمو الشعر

للحصول على نتائج أفضل، يمكنكِ تحضير وصفة لتقليل نمو الشعر بعد الإزالة:

امزجي نصف كوب من الماء الدافئ مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الشبة.

ادهني الخليط على البشرة باستخدام قطعة قطنية نظيفة بعد إزالة الشعر.

استخدمي هذا الخليط يوميًا لتقليل نمو الشعر تدريجيًا.

نصيحة إضافية: