صبغ الشعر بالكركم والقهوة.. لعشاق اللون الكستنائي الفاتح ومناسب لجميع درجات لون البشرة

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رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر بالكركم والقهوة من أفضل طرق تغيير لون الشعر والحصول على إطلالة جديدة ومميزة، لصباغة الشعر يجب استعمال مواد طبيعية مضمونة وفعالة حتى وإن لم يبقى اللون مدة طويلة مثل الصبغات الكيميائية والتي تتسبب في تعرض الشعر لمشاكل عديدة أهمها التساقط الغير طبيعي للشعر من جذوره، وأيضا تقصف والتلف البشع، إلا أنها الأقل ضرراً على الشعر، بل هي صبغة مجربة ومضمونة النتيجة وآمنة على الشعر.

صبغ الشعر بالكركم والقهوة

لهذا نقدم لكم الطريقة الطبيعية التي يمكن إجرائها في المنزل لصبغ الشعر باستخدام مكونات متاحة

في كل منزل بالإضافة لكونها تمتلك فوائد عديدة للشعر، فوصفة الكركم والقهوة من الوصفات

الشهيرة جدا في العالم أجمع وهي وصفة شائعة، فهي مكونة من القهوة التي أثبتت نجاحها

وفاعليتها في صبغ الشعر وتدخل في وصفات عديدة لصباغة الشعر بالألوان المختلفة.

وأيضا الكركم وهو من أفضل المكونات المستخدمة في علاج مشاكل البشرة والشعر وهو مكون طبي ومادته الصبغية عالية ويتم تطبيق الصبغة على الشعر كالتالي.

صبغت شعري بالكركم

يتم وضع 3 ملاعق قهوة مع نصف كوب زيت زيتون ويتم مزجهم جيدا في الوعاء المخصص لها.

إحضار وعاء أخر به الكركم بمقدار 3 ملاعق ويضاف عليه نصف كوب عسل طبيعي ويتم خلطهم جيداً.

توضع المكونات جميعا في إناء واحد وعليهم صفار بيضة.

تتوزع الصبغة على الشعر المبلل بحيث يكون ذو مسام مفتوحة.

يغلف الشعر بغطاء بلاستيك.

يتم ترك الصبغة مدة 60 دقيقة.

يتم شطف الصبغة بالماء البارد جيدا وبعدها تُغسل بالماء الفاتر مع الشامبو.

يصبح الشعر ذو لون بني فاتح يتناسب مع جميع ألوان البشرة.

فوائد القهوة للشعر