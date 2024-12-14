انت الأن تتابع خبر الطريقة الصحيحة لصبغة شعر زيتوني بدون سحب لون.. وسر المشروب الساخن قبل تلوين الشعر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صبغة شعر زيتوني بدون سحب لون هي ما تبحث عنه السيدات والفتيات من جميع الأعمار، فاللون الزيتوني للشعر لون فخم ويعطي جاذبية وله رونق خاص، كما أنه اللون الشائع هذه السنوات بين نجمات العالم، كما أن اللون الزيتوني يناسب جميع درجات البشرة، وسنعرض لكم في هذا المقال طريقة عمل الصبغة دون سحب لون في المنزل تابعونا.

صبغة شعر زيتوني

زجاجة لون أشقر طبيعي وأخرى من الدرجة الفاتحة من اللون الأشقر الرمادي.

مشط لتقسيم الشعر.

قفازات.

فازلين.

وعاء للصبغة.

زجاجة صبغة باللون الأخضر.

أكسجين بنسبة 20%.

طريقة عمل صبغ الشعر بلون زيتوني بدون سحب لون

تحضير الأدوات جميعها.

تخصيص ملابس معينة للصبغة حتى لا يتم إهدار ملابس جديدة.

دهن الجبهة والأجزاء حول الشعر من الأذن والعنق وهكذا حتى يسهل إزالة أي بقع من الصبغة تسقط على هذه المناطق.

تقسيم الشعر باستخدام المشط مع استخدام دبابيس للشعر لتثبيت الخصل.

إحضار الصبغة إضافة ملعقتين فقط من الأكسجين وإضافة كل المكونات ولكن عند إضافة اللون الأخضر يتم وضع ربع العبوة فقط.

يتم مزج مكونات الصبغة جيدا للحصول على قوام كريمي.

تطبيقها على الشعر بعيدا عن الجذور.

بعد تطبيقها على الشعر يتم تمشيط الشعر لتتداخل في كل أجزاء الشعر.

يتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيك وتترك لمدة نصف ساعة.

يمكن ترك الصبغة فترة أطول إن لم يتم الحصول على درجة اللون المطلوبة ولكن يجب الكشف عن الصبغة بعد ربع ساعة للاطمئنان.

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