انت الأن تتابع خبر مش هتستغنى عنه بعد كده.. إضافة هذا المكون الأبيض إلى القهوة يساعد في علاج الالتهابات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني العديد من الأشخاص من الالتهابات وأعراضها التي ترافقها بما في ذلك تصلب المفاصل، مشكلات الجهاز الهضمي، أو ارتفاع ضغط الدم، ويكون الحل في تغيير بسيط في روتينك الصباحي، والذي سنتعرف عليه في السطور التالية.

إضافة الحليب إلى قهوتك الصباحية

كما نشرت دراسة جديدة في مجلة Journal of Agricultural and Food Chemistry، كشفت أن الجمع بين البروتينات ومضادات الأكسدة قد يضاعف التأثيرات المضادة للالتهابات في خلايا المناعة، كما أشارت الدراسة إلى أن هذا التأثير قد يتم تحقيقه بكل سهولة عن طريق إضافة الحليب إلى قهوتك الصباحية.

حلل باحثون من قسم علوم الأغذية وقسم العلوم البيطرية والحيوانية بجامعة كوبنهاجن كيفية تفاعل البوليفينولات حيث إنها مركبات مضادة للأكسدة توجد في الأطعمة النباتية مع الأحماض الأمينية، التي تعتبر اللبنات الأساسية للبروتينات.

وفي هذه الدراسة، قام الباحثون بإدخال التهاب اصطناعي إلى خلايا المناعة، ثم تم معالجة البهض بخليط من البوليفينولات والأحماض الأمينية، فيما تلقت خلايا أخرى البوليفينولات فقط، بينما لم تتلق المجموعة أي علاج، وأظهرت النتائج إيجابية الدراسة، إذ وجدت الخلايا التي تمت معالجتها بخليك البوليفينولات والأحماض الأمينية لها القدرة بشكل مضاعف في خفض الالتهابات مقارنة بالخلايا التي تلقت البوليفينولات فقط.

هل الحليب سيكون الإضافة المثالية مع القهوة؟