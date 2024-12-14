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رياض - احمد صلاح - تعطير الجسم بقشر الموزن حيث أن فاكهة الموز من الفواكه التي تحتوي قيمة غذائية عالية، بالإضافة أنه أنها غنية بالعديد من الفوائد الرائعة، ولأن فوائد الموز لا يتوقف عند تناوله فقط فأن القشرة الخارجية تحتوي على فائدة كبيرة سوف نتعرف عليها وبدلًا من إلقائها في القمامة ستستفاد منها اليوم من خلال إعداد وصفة بسيطة لتعطير جسمك بقشر الموز.

وصفة قشر الموز لتعطير الجسم

دائمًا تهتم السيدات بتعطير جسمهم ليصبح برائحة جميلة أطول وقت ممكن، ولأن مستحضرات العناية الشخصية أصبحت غالية الثمن، سوف نوضح لكم وصفة الموز لتعطير الجسم بخطوات بسيطة وستوفر لك المال الكثير.

المكونات

قشر موز

ماء ورد

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم أولاً بتحضير ماء الورد وذهن الجسم بالكامل به.

بعد ذلك أحضر قشر الموز ودلك الجسم لمدة 15 دقيقة.

اغسل الجسم بعد ذلك بالماء الفاتر، ويمكنك وضع مرطب للجسم، يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة في الأسبوع وستلاحظ رائحة جسدك دائماً جميلة.

وصفة مدهشة بسيطة لتعطير جسمك بقشر الموز

استخدامات صحية لقشر الموز

قشر الموز يحتوي على الكثير من الفوائد للبشرة يمكنك الاستفادة منها بدلاً من إلقائها في القمامة ومنها كالتالي: