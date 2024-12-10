انت الأن تتابع خبر "جربيها ومش هتندمي.." احصلي على بطن مسطح وصحة أفضل! مذيعة الجزيرة تكشف عن وصفة سحرية من مطبخك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الإعلامية الشهيرة خديجة بن قنة عبر قناة الجزيرة عن اكتشافها لوصفة طبيعية ساعدتها في فقدان الوزن بسهولة ودون الحاجة إلى اتباع حمية غذائية قاسية وأشارت إلى تجربتها مع شاي الزنجبيل، الذي أثبت فعاليته في تنظيم الشهية والمساهمة في التخلص من الوزن الزائد خلال فترة قصيرة ويُعتبر شاي الزنجبيل حلاً فعّالاً وسهلاً للتخلص من دهون البطن وتعزيز عملية فقدان الوزن بطريقة طبيعية وآمنة.

شاي الزنجبيل:

وصفة بسيطة متوفرة في كل منزل

يُعد شاي الزنجبيل من المشروبات السحرية التي يمكن تحضيرها بسهولة وله تأثير قوي في حرق الدهون وفيما يلي ثلاث وصفات لتحضير هذا الشاي بطرق مختلفة، لمساعدتك على تحقيق نتائج مذهلة في وقت قصير.

الوصفة الأولى:

شاي الزنجبيل التقليدي

طريقة التحضير:

أضيفي شريحة من جذر الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الساخن.

اتركيه لمدة 30 دقيقة حتى تتجانس المكونات.

طريقة الاستخدام:

يُفضل تناول هذا الشاي قبل 20 دقيقة من تناول الطعام.

يمكن تناوله عدة مرات يومياً للحصول على أفضل النتائج.

الوصفة الثانية:

شاي الزنجبيل بالهيل والنعناع

المكونات:

قطعة من جذر الزنجبيل.

60 جراماً من أوراق النعناع.

القليل من الهيل.

250 مل من عصير الليمون.

80 مل من عصير البرتقال.

طريقة التحضير:

أضيفي الزنجبيل والنعناع والهيل إلى الماء الساخن واتركي الخليط لمدة 30 دقيقة.

صفي المزيج، ثم أضيفي عصير الليمون وعصير البرتقال.

امزجي المكونات جيداً واتركي الشاي ليبرد قبل تناوله.

الوصفة الثالثة:

شاي الزنجبيل مع الشاي الأخضر أو الأسود

المكونات:

كوب من الشاي الأخضر أو الأسود.

شريحة من الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من العسل.

شريحة من الليمون.

طريقة التحضير:

حضّري كوباً من الشاي الأخضر أو الأسود وأضيفي إليه شريحة الزنجبيل.

اخلطي العسل والليمون مع المشروب قبل تناوله.

فوائد إضافية لشاي الزنجبيل