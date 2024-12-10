انت الأن تتابع خبر "العشبة المعجزة".. فوائد ربانية لبذور الكتان تخفف الإمساك وتحسن من صحة الجهاز الهضمي وتقلل نسبة الكوليسترول في الدم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينصح العديد من أطباء التغذية ببذور الكتان المطحونة وهذا بدلاً من الحبة الكاملة، حيث يسهل المطحون في الهضم لكن البذور الكاملة تمر في الأمعاء دون هضم، ويوجد لها فوائد عديدة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الألياف والاوميجا 3 والأحماض الدهنية، ولذلك سوف نقوم بتوضيح فوائد بذور الكتان من خلال التالي.

فوائد بذور الكتان

تستخدم بذور الكتان لتحسين صحة الجهاز الهضمي وخفض مستوى الكوليسترول في الدم وتخفيف الإمساك.

نصائح استخدام بذور الكتان

يمكن شراء بذور الكتان بالوزن سواء مطحونة أو كاملة، لكن يفضل المطحون من متاجر الأغذية الصحية، وطحنها في المنزل باستخدام مطحنة القهوة أو خلطها مع الطعام وتتمثل النصائح في الآتي: