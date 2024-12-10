انت الأن تتابع خبر لن تصدقي فوائد تناول الثوم على الريق كل يوم يصنع المعجزات وهذا ما سيحدث لن تتوقع النتيجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الثوم من النباتات التى لها فوائد كثيرة، فهو يعمل كبديل مضاد حيوى يعالج نزلات البرد ويساعد فى علاج الالم الزور، كما أنه ينظف المعدة ويتخلص من الغازات التى يصاحبها آلام في البطن، فهو من أكثر الوصفات الطبيعية المفيدة جداً والتى تعطى نتيجة هائله دون أن تضر بصحة الإنسان، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن فوائد الثوم الطبيعية.

الثوم له فوائد عديدة عند تناوله صباحاً

فهو يقوى مناعة الجسم ويفضل على نزلات البرد ويعمل على تنظيف المعدة ويقضي على الديدان، ولا تقتصر فوائد الثوم فقط على صحة الجسم، بل هو له فوائد عديدة فى علاج مشاكل البشرة والشعر بطريقة طبيعية، وسوف نقدم فى هذا المقال لكى عزيزتى فوائد الثوم العديدة فى صحة الجسم والشعر والبشرة.

فوائد بلع الثوم على الريق

الثوم له فوائد عديدة لا تقتصر فقط فى صحة الإنسان بل فهو له فوائد عظيمة للشعر والبشرة وتتلخص فوائده كالاتى.

فوائد الثوم للشعر

يعمل على إطالة الشعر وحمايته من التقصف.

يساعد فى التخلص من القشور التى تأتى نتيجة الدهون والزيوت المتراكمة فى الشعر.

يعمل على بناء بصيلات الشعر من جديد ويساعد فى علاج هيشان الشعر.

يعمل على كثافة الشعر ويمنع تساقطه.

يمنح الشعر النعومه واللمعان وإليكم وصفة طبيعية لاطالة وتكثيف الشعر بالثوم.

وصفة طبيعية لإطالة وتكثيف الشعر بالثوم

المكونات

زيت زيتون.

خمس فصوص ثوم.

تحضير وصفة الثوم لتكثيف وإطالة الشعر

نحضر زجاجة معقمة ونظيفة بها زيت زيتون ونقوم بنقع فصوص الثوم بداخلها لمدة أربع أيام.

نستخدم زيت الزيتون المنقوع به الثوم يومياً.

سوف تحصلين بعد هذه الوصفة على شعر كثيف لامع دون أن يتساقط، حيث أن زيت الزيتون مع الثوم يمنح الشعر النعومة والكثافة والأطلالة المميزة، فهو له تأثير فعال فى شعر قوى وصحى.

فوائد الثوم للبشرة

ينقى البشرة من الشوائب العالقة بالجلد.

يمنح البشرة النعومة والترطيب.

يعالج مشكلة الحبوب وآثارها.

يعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة.

يقتل البكتيريا المسببه فى ظهور الحبوب.

وصفة طبيعية للقضاء على الحبوب وآثارها بالثوم

المكونات

عشر فصوص ثوم.

برطمان نظيف ومعقم.

ماء نقي.

تحضير وصفة الثوم للتخلص من حبوب الشباب