انت الأن تتابع خبر "مفعولها اقوى من المخدر"... اعشاب سحريه تناولها قبل النوم ب 10 دقائق وستشاهد الفرق... هتغرق في النوم!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة في النوم بسبب التوتر والقلق، مما يؤثر على جودة حياتهم اليومية، و تعتبر الأعشاب الطبيعية من أبرز الحلول التي تساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب قبل النوم، و من بين هذه الأعشاب، يمكن الاستفادة من اللافندر، والبابونج، والمليسة، حيث تساعد هذه الأعشاب على تخفيف التوتر النفسي والعصبي، مما يسهم في تهدئة الجسم وتحفيز النوم العميق، و كما أن هذه الأعشاب تعمل على تخفيف الأرق وتحسين نوعية النوم بشكل عام

أعراض القلق وتأثيره على النوم

القلق هو حالة نفسية تتميز بالتوتر المستمر والشعور بالانزعاج، وغالبا ما يصاحبه الشعور بعدم القدرة على الاسترخاء، و يؤدي القلق إلى صعوبة في النوم، وقد يعاني الشخص من الأرق، وزيادة معدل ضربات القلب، وأفكار متسارعة تدفعه للاستيقاظ طوال الليل، و هذه الأعراض قد تتفاقم في حال لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، مما يتسبب في تأثيرات سلبية على الصحة العامة، و من المهم إيجاد طرق طبيعية وامنة للتعامل مع القلق للحصول على نوم هادئ وصحي.

فوائد العصفر في التخلص من القلق