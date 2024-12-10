انت الأن تتابع خبر كنز أغلي من الذهب .. نوع من المكسرات يعيد نشاط المخ ويزيد من قوة الذاكرة ويحفز من التركيز ويقوي صحة النظر بشكل سريع .. اعرفه قبل فوات الاوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الفستق من المكسرات الغنية بالفوائد الصحية التي تتجاوز كونه مجرد وجبة خفيفة لذيذة ليصبح غذاء مثاليا يعزز الصحة العقلية والبصرية بشكل استثنائي، يحتوي الفستق على العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والألياف والدهون الصحية غير المشبعة التي تلعب دورًا هاما في دعم الجسم بشكل عام، خاصة في تحسين أداء الدماغ وحماية العينين، للعديد من الدراسات العلمية تشير إلى أن تناول الفستق بشكل منتظم يمكن أن يسهم في تحسين الذاكرة وزيادة التركيز والحفاظ على صحة العين على المدى الطويل.

حماية العين من تأثيرات الأجهزة الإلكترونية

في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم أصبحت العين مهددة بشكل مستمر بسبب التعرض لأشعة الضوء الأزرق المنبعثة من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، الفستق يحتوي على مادة اللوتين وهي صبغة نباتية قوية تعمل كمضاد للأكسدة، تساعد اللوتين على تحسين كثافة الصبغة البقعية في العين مما يساهم في حماية الشبكية من الأضرار الناجمة عن الضوء الأزرق، كما تساهم هذه المادة في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في السن مثل الضمور البقعي وهو سبب رئيسي للعمى لدى كبار السن، تشير الدراسات إلى أن تناول 57 جراما من الفستق يوميا يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على صحة العين.

تعزيز الذاكرة والتركيز