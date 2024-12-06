انت الأن تتابع خبر «هتضحكي في وش التخين» .. 5 طرق سريعة لتبييض الأسنان والتخلص من الإصفرار في خلال 30 دقيقة فقط.. هتفرم الجير وتسقطه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد ابتسامتك أول ما يلاحظه الآخرون عند التحدث إليك، مما يجعل الحصول على أسنان ناصعة البياض أمرًا مهمًا لزيادة الثقة بالنفس وقد يتعرض البعض لاصفرار الأسنان نتيجة تناول بعض الأطعمة والمشروبات أو بسبب التقدم في العمر، لكن الخبر السار هو أنه يمكن تبييض الأسنان بشكل فعال خلال 30 دقيقة باستخدام بعض الطرق الطبيعية.

1. استخدام بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)

يُعتبر بيكربونات الصوديوم من أفضل المكونات الطبيعية لتبييض الأسنان. يمكن استخدامها بسهولة بخلط كمية صغيرة من البيكربونات مع القليل من الماء حتى تتشكل عجينة. قم بتطبيق هذه العجينة على فرشاة الأسنان ثم افرك أسنانك بلطف لمدة دقيقتين، ثم اشطف فمك جيدًا. تعمل صودا الخبز على إزالة التصبغات السطحية وتفتيح الأسنان.

2. قشور الموز

قشور الموز تحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في تبييض الأسنان. باستخدام الجزء الداخلي للقشرة، قم بفرك أسنانك بلطف لمدة 2-3 دقائق. يساعد ذلك على إزالة البقع والتراكمات من سطح الأسنان، مما يمنحك ابتسامة أكثر إشراقًا خلال وقت قصير.

3. خل التفاح

خل التفاح هو منتج طبيعي آخر يمكن أن يساعد في تبييض الأسنان. يمتاز بقدرته على إزالة البقع وتفتيت الترسبات. اخلط ملعقة صغيرة من خل التفاح مع نصف كوب من الماء واستخدمه كمضمضة لمدة 30 ثانية. تكرار هذه العملية بانتظام سيساعد على استعادة بياض الأسنان.

4. الفحم النشط

الفحم النشط هو منتج معروف بقدرته على امتصاص التلوث والسموم، ويعتبر فعالًا في تبييض الأسنان. يمكنك طحن أقراص الفحم النشط وخلطها مع قليل من الماء للحصول على معجون. استخدم فرشاة الأسنان لتطبيق هذا المعجون على أسنانك لمدة 2-3 دقائق، ثم اشطف فمك جيدًا. يمكن لهذا العلاج أن يساعد في إزالة التصبغات ويمنحك ابتسامة مشرقة في وقت قصير.

5. زيت جوز الهند