انت الأن تتابع خبر للقضاء على الجفاف.. وصفة الشوفان الرهيبة للقضاء على جفاف البشرة في وقت قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع بدء فصل الشتاء تعاني وتشتكي الكثير من الفتيات والسيدات من تعرض بشرتهم للجفاف، وذلك يعود لتغير ملحوظ بالعوامل الجوية وتقليل كمية الماء التي يتم تناولها في فصل الشتاء، لذا يتزايد بحث العديد من الفتيات عن بعض الطرق الطبيعية التي تساهم في ترطيب البشرة وتحافظ عليها من التعرض لجفاف بإستخدام بعض المواد الطبيعية بعيدا عن إستخدامات كريمات مستحضرات التجميل التي قد تضر البشرة فيما بعد، وفي السطور التالية سنوضح بعض من هذه الوصفات الطبيعية المجربة، تابعوا معنا.

طريقة عمل وصفة الشوفان لمعالجة الجفاف

يعد الشوفان واحد من ابرز المواد الطبيعية التي تتضمن على ألياف تساهم على ذوبان المياه بالجلد، مما يساعد على ترطيب البشرة بالتحديد فيمن يعاني من جفاف الجلد.

المكونات:

كمية قليلة من الشوفان المطحون.

ماء ورد.

كيفية تحضير الوصفة

قم بوضع كمية قليلة من مسحوق الشوفان الناعم.

ومن ثم يتم سكب ماء الورد على المسحوق ومزجهم معا حتي يتم الحصول على قوام كريمي.

يتم تنظيف البشرة جيدا ووضع الخليط على البشرة أو اليدين ل 15 دقيقة.

بعد التأكد من جفاف الماسك يتم فركه براحة ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

كيفية إعداد ماسك العسل والليمون لمعالجة الجفاف

يعد ماسك العسل والليمون مرطب طبيعي للبشرة، وقد قام الكثير من الخبراء بالنصح على دوام عمله، وذلك ألن العسل يعد واحد من أكثر المواد التي تساهم في ترطيب البشرة الجافة كما يساهم الليمون على التفتيح.

المكونات:

عدد 1 ملعقة من عسل النحل الطبيعي.

عدد 1 ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الماسك في المنزل: