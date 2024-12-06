انت الأن تتابع خبر تبيض لون البشرة والجسم كله في أسبوع بمكونات طبيعية والنتيجة تحفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -تبيض لون البشرة والجسم، يتأثر الجلد بالعديد من العوامل والمؤثرات، وذلك يتسبب في غمقان البشرة. قد تلاحظ المرأة أن هناك مناطق أغمق من الأماكن الأخرى ، بعضها يميل إلى اللون الأسود والبعض الآخر يميل إلى اللون المحمر، ومهما كان لون البشرة فالنتيجة بلا شك مزعجة وقد تسبب في الإحراج. وهناك العديد من العوامل المسببة للبقع، بعضها مرتبط بالتعرض للشمس بدون واقي من الشمس، وبعضها مرتبط بعدم اتباع نظام غذائي صحي ،

وبعضها مرتبط بالحمل والولادة.

ولهذا السبب تبحث السيدات كثيراً عن أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على ترطيب وحماية البشرة. وهذا يعني البحث عن فيتامين سي لأنه مضاد للأكسدة وله تأثير مذهل في تفتيح لون البشرة وتوحيد لون البشرة واستعادة لونها. لذلك ، اخترنا مكونًا يسهل العثور عليه في السوبر ماركت ويوفر لكِ نتيجة فعالة في تبيض لون البشرة والجسم.

تبيض لون البشرة والجسم

توحيد وتبيض لون البشرة من أهم المشاكل التي تواجه الكثير من السيدات وخاصة تغير اللون في منطقة اليدين والرقبة والوجه. فالبعض يتجه إلي المستحضرات التجميلية الكيميائية؛ ولكنها قد تتسبب في مشاكل كثيرة. والبعض الآخر يميل إلى الخلطات السحرية الطبيعية التي تحافظ علي البشرة وها هي أفضل الخلطات.

تبيض لون البشرة والجسم بخلطة سحرية

1 حبة ليمونة.

1 ملعقة كبيرة سكر خشن.

½ ملعقة صغيرة ماء ورد.

مكعب ثلج.

مزج المكونات مع بعضها البعض ما عدا مكعب الثلج ثم غسل الوجه أولاً بالماء الفاتر ثم وضع الخليط على الوجه. واليدين وتركه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر. وتمرير مكعب الثلج على الوجه لسد مسامات الوجه ويكرر عمل الوصفة مرتين أسبوعياً.

توحيد لون البشرة والجسم

1 ملعقة كبيرة شوفان مطحون.

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

خلط المكونين معاً ووضعهم على الأماكن الغامقة بالجسم وتركه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي الجسم بالماء. وتكرر هذه الخلطة يومياً لمدة أسبوع وسوف تلاحظين الفرق.

تبيض لون البشرةوالجسم بوصفة سحرية