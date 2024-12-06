انت الأن تتابع خبر وصفة طبيعية للتخلص نهائيا من الشيب بالقهوة والكاكاو بلون قوي وثابت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ظهور الشيب من الأمور التي تزعج العديد من الأشخاص خاصة النساء، اللواتي يفضلن الحفاظ على لون شعرهن الطبيعي والشاب لأطول فترة ممكنة، كثيرا ما تلجأ النساء إلى الصبغات الكيميائية لتغطية الشيب ولكن هذه الصبغات تحتوي على مواد قد تؤثر سلبا على صحة الشعر وفروة الرأس على المدى الطويل، لذا تفضل العديد من السيدات البحث عن بدائل طبيعية وآمنة تساهم في إخفاء الشيب دون التأثير الضار على الشعر، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في مقال اليوم.

أهم المكونات الأساسية لعمل وصفة طبيعية للتخلص من الشيب بالقهوة

لعمل وصفة طبيعية للتخلص من الشيب بالقهوة فأنت تحتاجين إلى بعض المكونات الأساسية ومنها:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ماء بارد حسب الحاجة

طريقة تحضير وصفة القهوة لمعالجة الشيب في المنزل

بإتباعك الخطوات التالية على الترتيب ستتمكني من معالجة الشعر الأبيض:

في وعاء عميق قومي بخلط القهوة والكاكاو بشكل جيد.

أضيفي زيت جوز الهند إلى الخليط، ثم امزجي المكونات حتى تتجانس بشكل كامل.

ضعي العسل على الخليط واستمري في تحريكه للحصول على خليط سميك وموحد.

في حال كان الخليط كثيفا جدا يمكنك إضافة القليل من الماء البارد للحصول على قوام سهل التطبيق.

اغسلي شعرك جيدا باستخدام شامبو مناسب، ثم جففيه باستخدام منشفة.

ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف، مع التأكد من تغطيته بالكامل.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين للحصول على أفضل النتائج.

بعد مرور الوقت قومي بغسل شعرك جيدا بالماء الفاتر.

فوائد وصفة القهوة والكاكاو

لوصفه القهوة والكاكاو فوائد عدة ومن أهمها: