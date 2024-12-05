معلقتين فقط ضعيهم علي الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر بسرعه الصاروخ وانبات الفراغات

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رياض - احمد صلاح - معلقتين فقط ضعيهم علي الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر الشعر الضعيف أو المتساقط دائما يصعب علينا أن نقوم بتطويله بسهوله، ولكن الشعر القوي الصحي، هو من أكثر الأشياء التي يرغبون فيها أغلب الفتيات والنساء ويبحثون عنها بصفة مستمرة ولكن الحل الأمثل هو استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر بشكل أسرع اعطاء كثافة الشعر وتوقف التساقط التي يسبب ضرر نفسي لجميع الفتيات كل هذا سوف نجده، من خلال مقالنا هذا ولكن يجب ان ناخذ فى الاعتبار أن نقوم تناول بعض المأكولات الصحية والابتعاد عن الأملاح لأنها تعمل على تساقط الشعر

معلقتين فقط ضعيهم علي الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر

المكونات

معلقه من زيت خروع.

زيت اللوز.

معلقتين من زيت الروزماري.

ضعي معلقه من زيت السمسم.

زيت الزيتون.

طريقة تحضير الخلطة

أولا يجب أن نقوم بوضع زيت الخروع وزيت اللوز وزيت الروزماري وزيت السمسم وزيت الزيتون كليهما في وعاء عميق.

ويجب أيضا أن تكون جميع كميات متساوية.

نبدا بوضع هذا المزيج في الميكروويف أو على حمام بخار

ثم نقوم بتدليك فروة الراس جيدا بكمية بسيطة من الزيت من الجذور حتى الأطراف

واتركيه لمدة 3 ساعات.

ثم قومي بغسيل الشعر جيدا.

هذا الماسك قد يعمل على تطويل الشعر خمسة سنتيمتر في الشهر

لذلك يمكنك عزيزتي أن تقومي باستخدام هذا الماسك على الأقل ثلاثة أشهر

صفارالبيض لتطويل وكثافة الشعر

المكونات :

ربع كوب من زيت الزيتون.

خمس ملاعق من زيت جوز الهند.

صفار البيض.

طريقة تحضير الخلطة