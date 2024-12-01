انت الأن تتابع خبر خلطات هندية لتنعيم الشعر المجعد والحصول عليه ناعم كالحرير خلال أسبوع فقط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لجميع الفتيات والسيدات في هذا المقال خلطات هندية لتنعيم الشعر المجعد، حيث أن النساء في الهند تشتهر بالشعر الناعم كالحرير والطويل القوي، ولذلك يتساءل الجميع عن سر هذه النعومة والكثافة، وهذا ما سنجاوب عنه لكم في مقالنا هذا، وتعتبر هذه الخلطات سهلة جداً، ويمكن تحضيرها في البيت دون أي مجهود، وكذلك لا تعتبر مكلفة أبداً لأنها تعتمد على المكونات الطبيعية التي تتواجد في كل بيت.

خلطة هندية لتنعيم الشعر المجعد

مكونات الوصفة:

أربعة ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند.

ملعقتين كبار من العسل الأبيض.

كبسولة من فيتامين e.

ملعقة من الشاي.

طريقة تطبيق هذه الوصفة:

في وعاء نقوم بوضع هذه المكونات مع بعضها البعض.

ونقوم بخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور إلى الأطراف.

ونغطيه بالغطاء البلاستيكي، ثم نتركه لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت يجب غسل الشعر جيداً بالماء البارد والشامبو للتخلص من الخليط تماماً.

ننصحكم بتكرار هذه الوصفة كل أسبوع للتمتع بنتيجة أفضل.

وصفة تنعيم الشعر الخشن

مكونات الوصفة:

أربعة ملاعق كبار من جل الصبار.

ثمرة من الليمون.

خمسة قطرات من زيت النعناع.

طريقة تطبيق هذه الوصفة: