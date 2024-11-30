انت الأن تتابع خبرو الماسك المعجزة .. طريقة تحضير ماسك الخميرة لتفتيح وتبييض البشرة في زمن قياسي !! الأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يمكن أن يتم تخيل حجم الوقت الذي من الممكن أن تهدره المرأة من أجل الاستعمال لنصيحة من أحد الأشخاص قد تشكل فائدة لها في الحفاظ على جمالها وحين نتحدث عن علامات الجمال لابد لنا من الحديث عن البشرة والتي يتم تقييمها بشكل فوري بمجرد الظهور من جانب الأخريات لذا ترغب المرأة في الحصول على بشرة بيضاء ملساء وناعمة بشكل يماثل بشرة طفل حديث الولادة لذا من الضروري أن يتم الاعتناء بالبشرة من خلال استعمال بعض الوصفات الطبيعية المميزة والتي لها مغعول السحر في هذا المجال

مكونات وصفة الخميرة لتفتيح البشرة

3 ملاعق كبيرة من عصير الجزر.

2 ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

مقدار من العسل

طريقة التحضير