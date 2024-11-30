انت الأن تتابع خبر احذر قبل فوات الأوان … علامات خطيرة إذا ظهرت عليك فلا تستهين بها فهي تشير للإصابة بمرض السكري وارتفاع مستوي الكوليسترول في الدم .. الموضوع مفيهوش هزار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الليل هو الوقت الذي يسعى فيه الجميع إلى الراحة بعد يوم طويل مليء بالمهام والضغوطات، ومع ذلك هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من أعراض غير طبيعية أثناء الليل قد تكون مؤشرا على وجود مشاكل صحية مثل مرض السكري وارتفاع الكوليسترول، هذه المشاكل قد تتسبب في ظهور بعض العلامات التحذيرية التي لا ينبغي تجاهلها، في هذا المقال سوف نستعرض أبرز الأعراض التي قد تظهر أثناء الليل وتشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والكوليسترول بالإضافة إلى كيفية التعامل مع هذه الحالات.

أعراض ارتفاع السكر في الدم أثناء الليل

مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على قدرة الجسم على معالجة السكر في الدم، إذا لم يتم التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل جيد يمكن أن يؤدي ذلك إلى العديد من الأعراض المزعجة والتي قد تزداد وضوحا أثناء الليل، إليك بعض الأعراض التي قد تشير إلى ارتفاع السكر في الدم:

اضطرابات النوم

من أبرز الأعراض التي يعاني منها مرضى السكري هي اضطرابات النوم، يشعر المصابون بحالة من التعب الشديد وصعوبة في النوم نتيجة لارتفاع مستوى السكر في الدم.

الإستيقاظ المتكرر للتبول

يعتبر التبول المتكرر من الأعراض الشائعة لارتفاع مستوى السكر في الدم حيث يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق الكلى إذا كنت تستيقظ أكثر من مرة في الليل للتبول، فقد يكون هذا مؤشرا على ارتفاع السكر في الدم.

الصداع

يعاني العديد من الأشخاص المصابين بمرض السكري من الصداع في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم، وهو عرض شائع يشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

جفاف الفم

من الأعراض الأخرى التي قد تظهر ليلا نتيجة لارتفاع السكر في الدم هو جفاف الفم، حيث يشعر الشخص بحاجته المستمرة لشرب الماء.

الغثيان

يعتبر الغثيان أيضا من الأعراض التي قد تشير إلى ارتفاع مستويات السكر ويمكن أن يحدث بشكل خاص أثناء الليل.

التعرق الزائد

إذا كنت تعاني من زيادة في التعرق بشكل غير مبرر خاصة في ساعات الليل فقد يكون ذلك ناتجا عن اضطراب في مستويات السكر في الدم حيث تؤدي الارتفاعات الكبيرة في مستويات السكر إلى زيادة التعرق.

أعراض ارتفاع الكوليسترول أثناء الليل

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يعد من أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية ويمكن أن تظهر بعض الأعراض في ساعات الليل تشير إلى وجود مشكلة، إليك بعض الأعراض التي قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول:

آلام وتشنجات في الساقين

قد يشعر الشخص الذي يعاني من ارتفاع الكوليسترول في الدم بآلام وتشنجات في الساقين خاصةً أثناء الليل، هذه التشنجات تحدث بسبب تدهور الدورة الدموية في الأطراف نتيجة لتراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية.

برودة القدمين

شعور الشخص ببرودة في قدميه أثناء النوم يعد من الأعراض التي قد تشير إلى انسداد الأوعية الدموية أو ضعف الدورة الدموية بسبب ارتفاع الكوليسترول.

تغيرات في لون الجلد

من الأعراض الأخرى التي قد تظهر عند ارتفاع الكوليسترول هي تغيرات في لون الجلد مثل احمراره أو تلونه باللون الأزرق، هذا يحدث بسبب ضعف تدفق الدم إلى الأنسجة.

كيفية التحكم في مستويات السكر والكوليسترول في الدم

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه فمن الضروري أن تسعى للحصول على تشخيص دقيق من الطبيب المختص، وفيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم:

ممارسة الرياضة بانتظام

النشاط البدني له دور كبير في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم، كما أنه يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

اتباع نظام غذائي صحي

يجب أن يعتمد النظام الغذائي على تناول الأطعمة منخفضة السكر والدسم مثل الخضروات والفواكه الطازجة وكذلك الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة، تجنب الأطعمة المعالجة والمقلية التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة.

التوقف عن التدخين

التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ويؤثر سلبا على مستويات السكر والكوليسترول في الدم، التوقف عن التدخين يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العامة وتقليل المخاطر الصحية.

تجنب الكحول

يمكن أن يؤدي شرب الكحول إلى زيادة مستويات السكر في الدم خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة، من الأفضل الحد من استهلاك الكحول أو تجنبه تماما إذا كنت تعاني من مشاكل صحية متعلقة بالسكر أو الكوليسترول.

مراقبة مستويات السكر والكوليسترول