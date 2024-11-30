انت الأن تتابع خبر وصفة رائعة لتحضير كراتين الشعر في المنزل للتخلص من الشعر المجعد .. مفعولها كالسحر !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من المناطق الهامة في الجسم والتي تعتني بها المرأة بشكل دقيق للغاية وهو أمر لا يمكن الإهمال معه والتي من بين أهمها الشعر والذي يعد هو تاج المرأة الذي خلق لها بشكل طبيعي والتي معه تشعر وكأنه ملكة من ملكات الجمال لذا يتم الاعتناء به بشكل خاص من اجل الحصول على المظهر المطلوب والذي غالبا ما يكون الشعر الناعم المفرود لكن هناك بعض الأشخاص اللذين يعانون مع الشعر المجعد لذا فإننا سنقدم لهم تلك الوصفة المميزة والتي ستشكل حل كبير لتلك المشكلة

مكونات عمل وصفة تنعيم الشعر في المنزل

ربع كوب من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من عسل النحل الأبيض

طريقة التحضير