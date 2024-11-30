انت الأن تتابع خبر “أقوي من إبر الأنسولين بمليون مرة” .. علماء يكتشفون عشبة يمنية شهيرة لها القدرة الفائقة على ضبط مستوى السكر في الدم .. مرضى السكر هيموتوا من الفرحة!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم الطب والتداوي غالبا ما تكون الطبيعة هي المصدر الأول للشفاء والعلاج ومن بين الاكتشافات التي أذهلت العالم مؤخرا تم التعرف على عشبة يمنية نادرة تحمل في طياتها قدرة مذهلة على ضبط مستويات السكر في الدم، هذه العشبة التي تعتبر من كنوز الطبيعة لم تكن مجرد اكتشاف عابر بل تسببت في فتح أفق جديد للطب البديل خاصة لمرضى السكري الذين يعانون من تقلبات مستوى السكر في الدم، هذه العشبة هي المورينجا أو كما يطلق عليها البعض “شجرة المعجزات” أو “شجرة الحياة”.

ما هي عشبة المورينجا؟

عشبة المورينجا والتي تعرف علميا باسم Moringa oleifera هي نبتة استوائية تنمو في المناطق الجافة والدافئة مثل اليمن والهند وبعض دول أفريقيا، تعتبر المورينجا واحدة من أغنى النباتات بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية وقدرتها على التحكم في مستويات السكر في الدم جعلتها محط اهتمام العديد من الأطباء والعلماء.

إحدى الخصائص الفريدة لعشبة المورينجا تكمن في قدرتها على تحسين حساسية الجسم للأنسولين مما يساعد على خفض مستويات السكر في الدم بشكل فعال، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن المورينجا تحتوي على مركبات تساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين مما يجعلها بديلا طبيعيا فعالا للعلاج الدوائي التقليدي لمرضى السكري.

فوائد صحية متعددة لعشبة المورينجا

المورينجا ليست فقط مفيدة لمرضى السكري بل لها العديد من الفوائد الصحية الأخرى التي تجعلها من بين الأعشاب الأكثر قيمة في الطب التقليدي،

إليك بعض الفوائد الصحية التي توفرها:

تحسين حساسية الأنسولين: تحتوي المورينجا على مركبات تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

مضادة للأكسدة: غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والفيتامين C التي تساهم في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

دعم صحة القلب: تساعد المورينجا في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

تعزيز صحة العظام: تحتوي على الكالسيوم والفوسفور مما يجعلها مفيدة في تقوية العظام ودعم صحتها.

مضادة للالتهابات: تساعد المورينجا في تقليل التورم والألم الناتج عن الالتهابات.

تحسين صحة البشرة: بفضل خصائصها المضادة للأكسدة تساهم المورينجا في تحسين صحة البشرة وحمايتها من أضرار الشمس والتجاعيد.

طرق استخدام عشبة المورينجا

تتوفر المورينجا بعدة أشكال يمكن استخدامها للاستفادة القصوى من فوائدها الصحية ومنها:

بودرة المورينجا: يمكن إضافتها إلى العصائر أو الشوربات أو حتى السلطات لتعزيز القيمة الغذائية.

شاي المورينجا: يمكن تحضير الشاي من أوراق المورينجا المجففة حيث يغلى الماء ثم تضاف الأوراق ويترك الخليط لينقع قبل تناوله.

أوراق المورينجا الطازجة: يمكن استخدامها مباشرة في السلطات أو الطبخ مع الأطباق المختلفة مثل اليخنات أو الأرز.

زيت المورينجا: يستخدم في الطهي أو في العناية بالبشرة لترطيبها وتحسين مظهرها.

مكان زراعة عشبة المورينجا

تنمو شجرة المورينجا في البيئات الاستوائية وشبه الاستوائية حيث يزرع بشكل رئيسي في اليمن والهند وبعض الدول الأفريقية، وتتميز المورينجا بقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية القاسية مما يجعلها نبتة مثالية للزراعة في المناطق ذات التربة الجافة والمناخ الحار.

هل تعتبر المورينجا بديلا للأدوية التقليدية؟