طريقة عمل روج ومرطب الشفايف الألوفيرا السحري لشفاه أكثر جاذبية

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رياض - احمد صلاح - روج ومرطب الألوفيرا ، من مستحضرات التجميل الغنية بجل الصبار الذي يساعد على تنعيم وترطيب الشفايف ويمنحها لون وردي جميل، فهو يحمي الشفاه من التشققات ويساعد على تنعيم الشفاه بشكل رائع، وهو من المرطبات الليلية التي تجعل الشفاه في الصباح وردية الون وتدوم لمدة 42 ساعة، يعطي الروج مظهر جمالي للشفايف ويجعلها أكثر جاذبية، وكثير من السيدات يرغبون في إظهار جمالهم في المناسبات والحفلات، فلذلك قومنا بعمل روج ومرطب في نفس الوقت بدل من شراء المستحضرات التي تحتوي على المواد الكيمائية الضارة، وتكون في أغلب الأوقات باهظة الثمن،

مكونات روج ومرطب الشفايف الألوفيرا

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الروج بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من إي روج سائل ترغبين في لونه.

ربع ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير روج ومرطب الشفايف الألوفيرا بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر علبة صغيرة من علبة الروج الفارغة ونقوم بتنظيفها جيدًا.

نقوم بوضع النشا وجل الصبار ونخلطهم مع بعض جيدًا.

ثم نضع الروج وملعقة الفازلين ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

نحضر وعاء ونضع به ماء ساخن شديد الغليان، ثم نضع علبة الروج عليه ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من الماء الساخن ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة حتى يتماسك جيدًا.

بعد ذلك نقوم باستخدام الروج يوميًا حتى تحصلي على نتائج مذهلة وشفايف جذابة.

فوائد روج ومرطب الألوفيرا

يحتوي جل الصبار على فوائد جمالية عظيمة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يعمل الجل على توريد الشفايف ويمنحها الترطيب والنعومة.

يساهم في تقشير الاسمرار ويزيل الجلد الميت بشكل سريع.

يعطى للشفايف لمعان ورائحة جميلة.

يظهر جمال الشفاه ويجعلها ساحرة.

ويمكن استخدامه لتوريد الخدود وتوريد الكعبين أيضا ويساعد على تنعيمهم.

مرطب الشفايف السحري

سوف نتعرف على طريقة عمل مرطب الشفاه بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضرعلبة صغيرة الحجم، ونضع بها ربع ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي، ربع ملعق صغيرة من بودرة دم الغزال، وملعقة صغيرة من جل الصبار ونقلبهم مع بعض جيدًا.

نقوم بوضغ العلبة في الثلاجة ونحتفظ بها لحين الاستخدام.

يفضل وضع العلبة بعد الاستخدام في الثلاجة مباشرة حتى تصبح متماسكة.

يفضل وضع المرطب يوميا على الشفايف حتى نحصل على أفضل النتائج

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سوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير أحمر الشفايف بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-