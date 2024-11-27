انت الأن تتابع خبر «استخدماتة ولا كانت ع البال ولا الخاطر!!».. معجزة "كريم ميبو" هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق ال70...ياريتني عرفته من زمان..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفضل العديد من السيدات استخدام الوصفات المنزلية للتعامل مع مشاكل البشرة، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار مستحضرات العناية بالبشرة وتعد مشكلة الاسمرار وتكون البقع الداكنة على الجسم من أكثر المشاكل التي تؤرق النساء، حيث تؤثر سلبًا على ثقتهم بأنفسهم وتسبب لهم الإحراج لكن لحسن الحظ، هناك حلول بسيطة باستخدام مكونات متوافرة في معظم المنازل، والتي تمنح نتائج رائعة، وتجعلكِ تبدين أكثر إشراقًا وجمالًا، بحيث سيطرح الجميع تساؤلات حول سر جمال بشرتكِ.

وصفة ميبو للتخلص من الاسمرار

تعتبر وصفة ميبو من أفضل الطرق للتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة بالجسم، دون الحاجة إلى شراء مستحضرات بالبشرة غالية الثمن لتحضير هذه الوصفة،

تحتاجين إلى المكونات التالية:

1 ملعقة كبيرة من كريم ميبو

2 ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة

4 ملاعق كبيرة من عصير الخيار

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من النشا

2 ملعقة من الحليب

2 ملعقة من عسل النحل الطبيعي

طريقة التحضير:

ضعي الخميرة والحليب والماء الدافئ في وعاء على النار حتى تذوب الخميرة تمامًا، ثم ارفعي الخليط من على النار واتركيه ليبرد.

أضيفي إلى الخليط كريم ميبو وزيت الزيتون والعسل والنشا، وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس.

ضعي الخليط في وعاء زجاجي نظيف وجاف، واتركيه في الثلاجة حتى يتماسك.

طريقة الاستخدام: