انت الأن تتابع خبر خلى بشرتك زي الماس.. طريقة عمل قناع الكركم والزبادي لإزالة النمش وتفتيح البشرة حل سريع بتكلفة اقتصادية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر النمش من أكثر المشاكل الجلدية التي تزعج المرأة وترغب في التخلص منها، ويعد ماسك الكركم والزبادي هو الحل الأفضل للتخلص من النمش والحصول على بشرة نضرة وناعمة، فهو يعتبر مقشر طبيعي للجلد يزيل الجلد الميت مما يساعد في التخلص من النمش والحصول على بشرة صافية ونضرة خالية من أي عيوب، وسوف نشرح لكِ في السطور القادمة طريقة تطبيق قناع الكركم والزبادي الفعال في إزالة النمش والمكونات الأساسية للتحضير.

مكونات قناع الكركم والزبادي لعلاج النمش

تستطيعين عزيزتي صنع قناع الكركم والزبادي لعلاج النمش بكل سهولة وانتِ في منزلك، كما إنكِ لن تضطري لشراء مستحضرات تجميل باهظة الثمن،

كل ما عليكي تحضير هذه المكونات البسيطة.

ملعقة كركم.

ليمونة واحدة معصورة.

ملعقة زبادي بدون قشطة.

نصف ملعقة صغيرة زيت زيتون.

وصفة قناع الكركم والزبادي لعلاج النمش

خطوات سهلة وبسيطة يمكن من خلالها التخلص نهائيًا من النمش المزعج بالإضافة إلى تفتيح البشرة وتوحيد لونها ونعومتها

وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

نضع الكركم والزبادي وعصير الليمون وزيت الزيتون في طبق بلاستيك صغير الحجم.

تُقلب جميع المكونات مع بعضها.

يوضع قناع الكركم والزبادي على البشرة وتحديدًا على النمش.

لابد من تدليك البشرة بضع ثواني ثم نتركه حتى يجف تمامًا على البشرة.

يغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر ويجفف بالمنشفة.

تكرر هذه الوصفة على حسب نسبة النمش الموجودة في البشرة فكلما كانت كبيرة كلما زادت فترة العلاج.

نحن ننصح بتطبيق قناع الكركم والزبادي مرتين في الأسبوع كحد أدنى للحصول على نتيجة سريعة وفعالة في التخلص من النمش المزعج.

فوائد قناع الكركم والزبادي لعلاج النمش