ماسك لازالة شعر الوجه من اول مرة وتنعيم البشرة وتفتيحها

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رياض - احمد صلاح - ماسك لازالة شعر الوجه من اول مرة نقدم لك الآن مجموعة من الوصفات لإزالة شعر الوجه مما يساعدك على التخلص من هذه المشكلة بشكل دائم دون ألم أو آثار جانبية بمجرد أن تبدأ الشعيرات الصغيرة على وجهك في النمو، تبدأ بالقلق وتحاول استخدام العديد من الحيل للتعامل مع هذه المشكلة.

ماسك لازالة شعر الوجه من اول مرة

عليك أن تولي اهتماما أولا لتحقيق النتائج المرجوة عند استخدام منتجات إزالة الشعر الطبيعية، يجب عليك استخدام هذه المنتجات والمواد بشكل مستمر مدى الحياة ولكن هناك الطرق الطبيعية التي تساعد على إزالة الشعر من الوجه من أول مرة.

العسل مع الليمون

ضعي مزيج من 10 مل من عصير الليمون و40 مل من العسل في اتجاه نمو الشعر.

ضعي المزيج مرة أسبوعيًا بعد غسل وجهك مرتين في الأسبوع لمدة أسبوعين متتاليين بالماء الفاتر.

الزبادي والكركم

تحضير مزيج من الزبادي، والكركم لإزالة الشعر من الجلد، استخدمي هذا المزيج، ثم اتركيه يجف في الهواء امسحي الخليط من على البشرة برفق، ثم اشطفي وجهك بالماء.

ماسك النشا والعسل

النشا هو أحد المكونات المستخدمة في العديد من وصفات العناية بالبشرة الطبيعية لأنه يحتوي على العديد من الفوائد لتنظيف البشرة وتبييضها.

المكونات

اثنان إلى ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقة كبيرة من عصير اليمون.

طريقة التحضير

في وعاء مناسب اخلطي كميات العسل والنشا جيدًا.

ثم ضعي على الخليط بضع قطرات من عصير الليمون.

يجب تسخين الخليط لبضع دقائق قبل تبريده بشكل صحيح لتطبيقه على الجلد.

كيفية الاستخدام

وزعي الخليط الدافئ بالتساوي على منطقة الوجه.

يمكن بعد ذلك تدليك الوجه برفق لفترة من الوقت.

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة حتى يجف.

بعد ذلك قومي بإزالة القناع برفق واغسلي وجهك بالماء الدافئ.

عند البحث عن قناع للتخلص من إزالة الشعر الموجود في الوجه لأول مرة، يجب

عليك اختيار ماسك النشا والعسل لأن العديد من الدراسات تظهر أن له نتائج ممتازة

ونادرًا ولا يترك أي آثار لالتهاب أو احمراره للوجه.