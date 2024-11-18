غيري لون شعرك بملعقة حنة واحدة للون بتحبيه جذاب ورائع مع سر لونه الرهيب في المنزل

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رياض - احمد صلاح - الشعر يمتلك اكثر من نصف جمال المرأة وجاذبيتها، وهذا ما سجله التاريخ عبر عصوره المختلفة، وخاصة العصر الفرعوني، تميز النساء في العصر الفرعوني بالشعر الطويل اللامع، استخدم المصريون قديما الحنة في صبغ الشعر، وذلك لأن الحنة تحتوي علي الكثير من المعادن اللازمة لبناء الشعر، وهذا ما تم اثباته بعد إجراء الدراسات علي خصائص الحنة.

خلطة الحنة لصبغ الشعر

تعتبر الحنة الطبيعية من اكثر المكونات التي يتم البحث عنها في الفترة الاخيرة، حيث ان بواسطة الحناء يمكن صبغ الشعر والحواجب باللون الذي تفضليه وبمكونات طبيعية وغير مكلفة، ويمكن تطبيقها في المنزل بكل سهولة وبدون ضرر، كل ما عليكي سيدتي هو تحضير المكونات المطلوبة، والتي سنذكرها لكم ادناه وتطبيق الخطوات خطوة بخطوة للحصول على لون رائع وجذاب.

المكونات:

أربع معالق كبيرة من الحنة الخضراء.

نصف معلقة من الكركم.

طبق بلاستيك.

فرشاة.

بونيه.

معلقة كبيرة من زيت اللوز.

معلقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة تحضير الحنة

نحضر طبق بلاستيك ونقوم بتنظيفه جيدا بالماء والصابون، ثم بعد ذلك نضع أربع معالق كبيرة من الحنة الخضراء ونصف معلقة من الكركم، ونقوم بتقليبهم جيدا قبل وضع باقي المكونات السائلة.

نضع بعدها معلقة كبيرة من زيت اللوز ومعلقة صغيرة من زيت الخروع، ونستمر في عجن الحنة بالزيت، ونضيف بعد دقيقة من عجن الحنة بالزيت معلقة كبيرة من الماء المغلي، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها جيدا لمدة خمس دقائق، وبعدها نترك لمدة عشر دقائق قبل الإستخدام.

نقوم بتنظيف الشعر جيدا قبل وضع صبغة الحنة علي الشعر، وذلك من خلال تمشيط الشعر جيدا بالمشط لمدة ثلاث دقائق، وبعدها نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر.

نحضر فرشاة نظيفة وبعدها نقوم بفرد صبغة الحنة علي الجنب الأيمن من الرأس من أعلي الي أسفل، ونستمر في توزيع صبغة الحنة حتي نكمل الجنب الأيسر من الرأس.

وبعد التأكد من اتمام عملية توزيع صبغة الحنة علي جميع اجزاء الشعر وفروة الرأس نضع بونيه علي الشعر.

نترك صبغة الحنة علي الشعر لمدة ساعة ونصف، وكلما زاد الوقت كلما حصلنا علي درجة صبغة أغمق للشعر.

بعد مرور الوقت نقوم بعمل مساج لفروة الرأس، ويشطف الشعر بعدها بالماء الفاتر.

تكرر الصبغة عند الحاجه مرة شهريا، لا تترك أي اثر سلبي لأن جميع مكوناتها طبيعة.

الشعر يمتلك اكثر من نصف جمال المرأة وجاذبيتها

وهذا ما سجله التاريخ عبر عصوره المختلفة، وخاصة العصر الفرعوني، تميز النساء في العصر الفرعوني بالشعر الطويل اللامع، استخدم المصريون قديما الحنة في صبغ الشعر، وذلك لأن الحنة تحتوي علي الكثير من المعادن اللازمة لبناء الشعر، وهذا ما تم اثباته بعد إجراء الدراسات علي خصائص الحنة.

خلطة الحنة لصبغ الشعر

تعتبر الحنة الطبيعية من اكثر المكونات التي يتم البحث عنها في الفترة الاخيرة، حيث ان بواسطة الحناء يمكن صبغ الشعر والحواجب باللون الذي تفضليه وبمكونات طبيعية وغير مكلفة، ويمكن تطبيقها في المنزل بكل سهولة وبدون ضرر، كل ما عليكي سيدتي هو تحضير المكونات المطلوبة، والتي سنذكرها لكم ادناه وتطبيق الخطوات خطوة بخطوة للحصول على لون رائع وجذاب.

المكونات:

أربع معالق كبيرة من الحنة الخضراء.

نصف معلقة من الكركم.

طبق بلاستيك.

فرشاة.

بونيه.

معلقة كبيرة من زيت اللوز.

معلقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة تحضير الحنة