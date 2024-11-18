انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرك لو لسه متعرفش».. عالم طب أجنبي يوضح الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق| قبل ما تاكل شوف الصح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد البيض من الأطعمة الأساسية التي تلعب دورا مهما في تعزيز الصحة العامة، وذلك لاحتوائه على بروتين كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الضرورية للجسم، مما يجعله خيارا مفضلا في الحميات الغذائية المتوازنة، حيث يوفر للجسم العناصر الغذائية التي تدعم وظائفه الحيوية، ويعتبر مكونا أساسيا في وجبات الإفطار وفي العديد من الوصفات اليومية.

ألوان البيض وعلاقتها بنوعية تغذية الدجاج

يأتي البيض بألوان مختلفة مثل الأبيض والأحمر بينما يختلف لون الصفار من الأصفر الفاتح إلى البرتقالي الداكن، وتشير الدكتورة سالي محمود الفقي من مديرية الطب البيطري في القاهرة إلى أن لون صفار البيض يعكس نوعية التغذية التي يتناولها الدجاج، حيث ينتج الصفار البرتقالي الداكن من دجاج يتغذى على أعلاف غنية بالكاروتين، بينما يدل الصفار الفاتح على تغذية تحتوي على كميات أقل من هذه المادة.

القيمة الغذائية للبيض لا تتأثر بلون الصفار