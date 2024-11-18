انت الأن تتابع خبر الوصفة الهندية المعجزة لتنعيم وزيادة كثافة الشعر في زمن قياسي .. وصفة حكاية !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من عمليات البحث التي تجريها المرأة التي ترغب في الحصول على إطلالة مميزة والتي من بينها الاعتناء بالشعر الخاص بها بشكل أكثر من غيره حيث أن الشعر للمرأة مثل الهواء والماء لبقية الكائنات في الأهمية فهو رمز الأنوثة الأهم لذا فإن الحصول على شعر صحي وطويل وكثيف لهو الشغل الشاغل الذي يشغل بال النساء لذا فإننا سنعمل من خلال ما يلي من سطور على أن نوضح الطريقة التي يمكن من خلال الحصول على مثل تلك المواصفات على خصلة الشعر كما يلي

مكونات عمل الوصفة الهندية لتنعيم الشعر

ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون.

٢٠٠ جرام من الزنجبيل الأخضر.

مائة ملئ من زيت جوز الهند.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير