انت الأن تتابع خبر "بسببه هتوفر 1000 شهرياً".. استخدامات لـ « تفل القهوة » لن تتوقعها هتوفر عليك فلوس كتير.. هتندم ياللي كنت بترميه! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة حول العالم، ولا تقتصر فوائدها على منح الانتعاش فقط؛ بل يمتد استخدامها ليشمل مهام عديدة في المنزل والعناية بالبشرة، وفيما يلي بعض الاستخدامات المفيدة لتفل القهوة.

إزالة الشحوم والدهون بسهولة

يعد تفل القهوة حلاً فعالاً لتنظيف الشحوم والأوساخ العنيدة، حيث يمكن استخدامه لتنظيف المقالي والأواني المليئة بالدهون، ويكفي ملء المقلاة بالماء الدافئ مع قليل من الصابون، ثم إضافة ملعقة كبيرة من تفل القهوة، وفركها باستخدام إسفنجة غير كاشطة، وهذا يساعد على إزالة الشحوم دون التسبب في خدوش.

تنظيف شبكات الفرن والشواية بفعالية

للتخلص من الشحوم العنيدة على شبكات الفرن أو الشوايات، يمكنك استخدام مزيج مكون من ملعقتين كبيرتين من تفل القهوة مع الماء الدافئ، وضع الشبكات في هذا الخليط لنقعها لمدة 45 دقيقة، ثم افركها باستخدام إسفنجة أو اشطفها بالماء لإزالة التراكمات.

امتصاص الروائح الكريهة من الثلاجة

القهوة فعالة أيضاً في امتصاص الروائح غير المرغوب فيها في الثلاجة، حيث يكفي وضع كوب من القهوة الجافة في الثلاجة ليمتص الروائح الناتجة عن الأطعمة القوية أو الانسكابات.

التخلص من الروائح في اليدين