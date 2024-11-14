’’الصابون على الخيار وصفة بمليون دولار’’!!.. الدلع والجمال وصل جربيها الآن وادعيلي نتائج جبارة مش تخطر على بال العفريت!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الخيار من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمغذيات الأساسية التي تساهم في تعزيز صحة البشرة يحتوي الخيار على مكونات طبيعية فعالة تغذي البشرة وتساعد في ترطيبها يمكن الاستفادة من فوائد الخيار في تحضير وصفة طبيعية للعناية بالبشرة، حيث يُمكن دمجه مع مكونات أخرى ذات خصائص مغذية لتحسين صحة الجلد.

وصفة الصابون على الخيار

تساهم هذه الوصفة في تحسين إشراقة البشرة وتفتيحها بشكل ملحوظ يعمل الصابون مع الخيار على تفتيح البشرة ومعالجة التورم تحت العينين بفضل احتوائهما على حمض الكافيين وحمض الأسكوربيك يمكن استخدام هذه المكونات أيضًا للتخلص من الوذمة وعلاج حروق الجلد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس بالإضافة إلى ذلك، يساعد الخيار والصابون في تقليص حجم المسام الواسعة وتقليل الهالات السوداء تحت العينين، مما يساهم في تقليل ظهور النمش أيضًا.

طريقة عمل صابون الخيار للوجه

لتحضير وصفة صابون الخيار للوجه، قم بجمع المواد التالية:

2 حبة خيار.

قطرات من أي زيت عطري.

صابون.

طريقة التحضير